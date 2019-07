Digitalizace ČR vázne. E-systém tvorby zákonů má být spuštěn až od roku 2022

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Elektronický systém tvorby zákonů bude plně zaveden zřejmě až od roku 2022, tedy s dvouletým odkladem proti původním plánům. V novele příslušného zákona to dnes schválila Sněmovna. Od příštího roku by měl být systém jen v testovacím provozu. Předloha nyní zamíří k posouzení do Senátu.