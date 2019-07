Válka v koalici? Maláčová promluvila o odchodu ČSSD z vlády, Šmarda rýpe do Babiše

Maláčová podle svých slov očekávala, že Babiš bude na čtvrteční schůzce s prezidentem Milošem Zemanem razantnější. „V tuto chvíli je to zejména věc pana premiéra, aby jednal a zajistil, aby byla dodržována koaliční smlouva a aby byla také dodržována ústava,“ uvedla v České televizi.

Zdůraznila také, že premiér slíbil, že situaci coby zkušený obchodník vyřeší. To se ale zatím nestalo. V pondělí se schází předsednictvo strany, které by mělo záležitost projednat. „V pondělí rozhodneme,“ vysvětluje místopředsedkyně ČSSD. Pokud ale nebude dodržena koaliční smlouva, byl by to podle ní důvod pro odchod z vlády.

Ze situace není nadšený ani sám Šmarda. „Každý teď hraje o svůj díl odpovědnosti. Babiš bojuje o to, jestli bude respektovanou osobností, která vede vládu podle svých představ. Zeman hraje o to, jaký vliv bude mít v české politice. A Hamáček o to, jestli bude ČSSD sebevědomou, samostatnou stranou – a po dnešku to má zase o něco těžší,“ vysvětloval v pořadu Události, komentáře.

Nelíbí se mu ani to, že se spory kolem ministra kultury vedou už celé týdny. „S odchodem z vlády je to nyní padesát na padesát. Jan Hamáček musí přesvědčit prezidenta, že si ČSSD zaslouží respekt a může o sobě rozhodovat sama. Pokud se mu to nepodaří, budeme to muset prokázat z opozice,“ řekl.

Zároveň si rýpnul do Babiše. Premiér se nechal slyšet, že Šmardu nepovažuje za „ideálního kandidáta“ na ministra kultury. „Já si o něm nemyslím, že je ideální kandidát na premiéra. Kdyby to bylo naopak, já bych byl členem ANO a on členem ČSSD,“ vrátil mu úder Šmarda.