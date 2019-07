Migranty střílet kulometem? Asistent poslance šokoval Česko. Střílet ne, potopit loď ano, reaguje poslanec

Asistent poslance Jaroslava Foldyny Michal Kraft tvrdí, že by migrace do Evropy měla být zastavena pomocí střelby z kulometů nebo násilné deportace migrantů. Napsal to na webu České společnosti pro civilizační studia, založeném sociologem Petrem Hamplem. Vyzval i k perzekuci příslušníků „invazní kultury“ či „invazního etnika“.

Od svých názorů ale ani po vlně kritiky ustoupit nehodlá. „Ptáte se na to, zda texty, které píšu, myslím vážně. Odpověď zní, že své texty myslím vážně, a to přesně tak, jak jsou formulovány mnou, nikoli někým jiným,“ odpověděl reportérům Deníku N na otázku, jestli by český občan původem ze Sýrie, který neporušil žádný zákon, měl být násilně deportován.

Expert na extremismus z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Jan Charvát je ale toho názoru, že daný článek dehumanizuje muslimy a imigranty. „Jde o další z textů, který posouvá veřejnou debatu od racionality směrem k demagogii a legitimizaci násilí,“ vysvětlil deníku Charvát.

Foldyna s míněním svého asistenta nesouhlasí. „Střílet ty lidi, to ne. Odvézt, potopit loď a zavřít posádku, to určitě,“ tvrdí Foldyna. Vyjádření Krafta mu ale nevadí. „Je to můj známý a celou řadu věcí s ním diskutují, má zajímavé postoje, samozřejmě s některými věcmi nesouhlasím,“ vysvětlil poslanec.