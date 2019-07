Babišova vláda musí padnout, žádá SPD. Okamura chce kabinet odborníků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Špičky SPD zopakovaly na dnešní konferenci v Praze nabídku podpory vlády odborníků, kterou by sestavilo hnutí ANO a která by prosazovala i program hnutí Tomia Okamury. Opoziční SPD útočí zejména na menší koaliční ČSSD, která by nyní mohla kvůli situaci kolem výměny ministra kultury z vlády odejít.