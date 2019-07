Poslanci mají prázdniny a berou plat. Přijde jim to v pořádku?

Poslanecká sněmovna absolvovala v tomto týdnu poslední prázdninovou schůzi, zákonodárci opět zasednou do lavic až v září. Na první pohled to tedy působí, že ač pobírají násobně větší plat, ještě mají mnohem delší volno než většina běžných občanů. Deník Aha! se proto rozhodl zeptat poslanců, kteří to podle očekávání vnímají úplně jinak.

K nejrazantnějším respondentům patřil předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Poslanci nemají dovolenou!“ ohradil se na úvod a vzápětí pokračoval: „Já jsem navíc předseda strany, takže budu řešit věci, které se týkají nadcházejících voleb do krajů a Senátu,“ sdělil Aha!.

„Během prázdnin budu normálně pracovat, především na restech a Sněmovních tiscích,“ řekl deníku bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek a to samé – tedy, že bude chodit normálně do práce – odpověděl i šéf komunistů Vojtěch Filip.

Předsedové parlamentních stran se v anketě celkově zaklínali slovy, že vzhledem k jejich funkci moc volna mít nebudou. „Když se podíváte na to dění kolem, tak sice v pátek ukončíme sezónu, ale jako předsedu KDU-ČSL mě čeká i fungování během prázdnin, řešíme strategické a dlouhodobé věci a samozřejmě i resty v regionech,“ odvětil Aha! předseda lidovců Marek Výborný.

O cestě do regionů se rozpovídal i šéf Starostů Vít Rakušan. „Dal jsem si za úkol objet všechny kraje v naší republice. Léto je k tomu vhodnou dobou, abych hlavně poznal naše regiony a abych se seznámil s přípravou na senátní a krajské volby,“ řekl zmíněnému deníku.

Rakušan se jako jeden z mála vyjádřil i k tématu, zdali je v pořádku, aby poslanci pobírali během pauzy plat. „To tak prostě je,“ nechal se slyšet. „Pobírání plného poslaneckého platu je běžná praxe podle mě ve všech parlamentech po celém světě,“ dodala pro Aha! Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.