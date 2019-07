Mach fandí Klausovi mladšímu. Bývalý europoslanec bude spolupracovat s Trikolórou

"Své názory neměním. Chci Českou republiku jako svobodnou a normální zemi," uvedl Mach. Podle deníku Echo24.cz by měl působit v ekonomické sekci Trikolóry a pracovat na tvorbě ekonomického programu hnutí. Spolupracovat přitom bude s ekonomkou Markétou Šichtařovou.

Zakladatel a dlouholetý předseda Svobodných spolupráci s Trikolórou zatím neoznačil za návrat do aktivní politiky, kterou loni opustil. "Já bych to formuloval jako nákrok. Nestávám se členem Trikolóry, zaregistroval jsem se jako příznivec, abych byl v užším kontaktu," řekl Mach. Nevyloučil nicméně, že by za Klausovo hnutí mohl v budoucnu do nějaké veřejné funkce kandidovat.

Trikolóra chce podle svého zakladatele hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a pracující lidi. Někdejší poslanec ODS a syn bývalého prezidenta se pro založení strany rozhodl poté, co jej v polovině března vyloučilo vedení ODS kvůli nerespektování hodnot, principů a programu ODS či podpoře kandidáta SPD Ladislava Jakla v loňských senátních volbách. Členkou přípravného výboru strany je kromě Klause také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Mach byl mezi lety 1997 a 2007 členem ODS. V roce 2009 založil Stranu svobodných občanů (Svobodní) a byl zvolen jejím předsedou. Od června 2014 byl poslancem Evropského parlamentu. V prosinci 2016 rezignoval na post předsedy Svobodných a zdůvodnil to vnitřními spory ve straně.

Předloni se Mach rozhodl opustit i Evropský parlament, aby se mohl naplno věnovat kampani strany před sněmovními volbami. V nich ale Svobodní získali jen 1,56 procenta hlasů, a do Sněmovny se tak nedostali. Loni v prosinci se Mach vzdal postu lídra strany pro volby do Evropského parlamentu mimo jiné kvůli tomu, že neuspěl s plánem na koalici s Realisty, a rozhodl se stáhnout z politiky.