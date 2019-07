Babiš má vážný problém. ANO ztrácí voliče, zjistili jsme proč

Podpora hnutí ANO v červnu opět klesla. Podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi hnutí ztratilo od května další dvě procenta voličů a teď by pro něho hlasovala zhruba čtvrtina Čechů. Volby by ale stejně vyhrálo, protože druzí Piráti by podle průzkumu získali méně než devatenáct procent.

Podpora hnutí podle průzkumu klesá od března, a to o více než dva procenta měsíčně. „Každý průzkum je dělaný v nějaké konkrétní době, pod vlivem nějakých konkrétních událostí, které se mohou, ale také nemusí opakovat či promítnout do příštího průzkumu. Ten průzkum se dělal přesně v době, kdy společenské dění výrazně ovlivňovalo vše kolem protestu na Letenské pláni,“ řekl pro EuroZprávy.cz politolog Petr Just z Karlovy univerzity.

Podle něj lze připustit, že výsledky výzkumu sice odpovídají nějaké momentální situaci ve společnosti, ale není možné posoudit, jestli se jedná o nově nastoupený trend nebo jen jednorázový výkyv. To se podle Justa ukáže v následujících měsících.

„Dosavadní trend potvrzovaný dlouhodobě byl takový, že hnutí ANO se drželo kolem třiceti procent a výkyvy nepřesahovaly pár procent. To nynější číslo je už sice větším výkyvem, ale zatím se jedná o první takový výsledek průzkumu po dlouhé době,“ uvedl Just.

Podle předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře, který pořádal protesty proti Babišově vládě, je pokles reálný a děje se proto, že ekonomika začíná stagnovat, audity Evropské komise ukázaly Babišův střet zájmů a zároveň se dva měsíce koná série demonstrací, které nasvítily premiérovy problémy a nepřijatelnou výměnu ministra spravedlnosti.

„Máme řadu zpráv o tom, že demonstrace na Letné skutečně zasáhla celou republiku, dozvěděl se o ní prakticky každý. Skoro každý zná někoho, kdo na Letné byl. Demonstrace premiéra a s ní spojené problémy tedy zasáhly všechny společenské bubliny,“ řekl Minář serveru EuroZprávy.cz.