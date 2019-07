V TOP 09 to vře: Czernin má podporu „otců zakladatelů“, Pospíšil vyčkává

— Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

V TOP 09 to před podzimním sněmem, na kterém si parlamentní strana zvolí předsedu, vře. Zatímco senátor Tomáš Czernin se do boje přihlásil, Jiří Pospíšil vyčkává. Mohou za to výroky otců zakladatelů Karla Schwarzenberga a Miroslava Kalouska?