Exprezident Klaus a placení demonstranti? Policie řekla, jaký bude trest

V den největší demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii se exprezident Václav Klaus nechal v diskuzním pořadu televize Prama slyšet, že jde o zmanipulované protesty, na které se sváží zadarmo z Moravy „zaplacení lidí“. Výrokem proti sobě poštval řadu lidí, někteří z nich se na něj nebáli podat trestní oznámení.

Server Aktuálně.cz jednu takovou osobu vypátral. Důchodkyně Svatava Nováčková věc předala policii, protože ji slova bývalého prezidenta urazila. Novinářům sdělila, že se bránit musela, jelikož zná spoustu lidí, kteří jsou schopní Klausovi uvěřit. Obhajobu opřela i osobní zkušenost.

„Jeli jsme tam šest hodin, na dálnici to byla hrůza. A on to pak zlehčí tak, že si někteří řeknou, že jsme blbci a co neuděláme pro peníze,“ popsala serveru strastiplnou cestu na demonstraci, které se účastnilo asi čtvrt milionu lidí. Žádnou odměnu nedostala, náklady za sebe, dceru a osmnáctiletou vnučku naopak vyčíslila na 1500 korun.

Policie se trestnímu oznámení věnovala, ale došla k závěru, že o trestný čin pomluvy nejde. „Není k dispozici kompletní seznam účastníků demonstrace, jichž mělo být kolem 250 tisíc, takže s jistotou nelze předmětné tvrzení označit za nepravdivé,“ vysvětlil policejní komisař podle Aktuálně.cz ve vyrozumění.

Nováčkové zároveň sdělil, že se může bránit občanskoprávní cestou a požadovat omluvu či odškodnění. Důchodkyně se prozatím nerozhodla, zdali tak učiní. Komplikací však může být i fakt, že se Klaus o několik dní později za původní slova omluvil.

„Před příjezdem k rozhovoru na TV Prima jsem z několika zdrojů obdržel informaci o tom, že lidem měla být na nedělní demonstraci nabízena doprava zdarma a někteří za to měli být i placeni. Nezakládá-li se tato informace na pravdě, pak se za její užití v televizním rozhovoru omlouvám,“ vzkázal exprezident.