Babiš se rozčílil: Je mi zle, tohle je neuvěřitelné! Pak se vysmál europoslankyni Šojdrové

Pravidelné víkendové příspěvky premiéra Andreje Babiše jsou už legendární. Informuje v nich o tom, s kým se setkal, co dělal a co plánuje vláda. Navíc jeho texty často vyvolávají kontroverze a ostré komentáře nejen ze strany opozice. Navíc čelí kritice za to, že často velmi rozsáhlé příspěvky píše jeho PR tým v čele s Markem Prchalem, ač jsou formulovány tak, že je píše sám Babiš.

„Čau lidi, co se to děje? Nechápu to, čtu to znova a znova. Prasklá žilka, Tim Cook, boj s tukem, páreček pávů jako svatební dar, fórky o Spasiteli, Vůdci, plnění plánu, žena za zády, věci do beden, Bill Gates, rošťák Tango, dárek pro Donalda Trumpa, s Ellou ze svahu, Vincentka, Masaryk, kalorická katastrofa, jedno dvě pivka, zhubnul jsem 9 kilo, ještě dejchám, sorry jako. Ne nezbláznil jsem se, tohle všechno, a ještě mnohem víc jste ode mě četli v týdenních hlášeních, které dělám každou neděli. Někdy i v sobotu, to je pravda. “ začíná nejnovější text premiér.

Tentokrát se zaměřuje na změny klimatu a přípravy Česka na něj i na to, jak chce vláda podporovat obnovitelné zdroje. Dalším velkým tématem, které zmiňuje, jsou dětské dluhy a dětské exekuce.

U spravenosti a dětí ještě chvíli zůstal, i když v jiné souvislosti. „Tenhle týden jsem si přečetl v Blesku něco, z čeho se mi udělalo vyloženě zle. Byly tam fotky a příběh malé Lucinky, kterou při bobování potrhala v obličeji tibetská doga. Tu měl údajně majitel vypustit z pozemku, aby se vyvenčila. Lucinka si fenu pohladila po hlavě a zádech a v tu chvíli na ni doga zaútočila,“ popsal smutný příběh premiér.

„Po dvou letech soud řekl, že se jedná jenom o přestupek. Když se podívám na fotky, představím si to fyzické i psychické utrpení. Nejen Lucinky, ale i rodičů. Rozhodnutí soudu je přece už jen z laického pohledu NEUVĚŘITELNÉ!“ rozčiluje se. „Rodiče dívky už před rokem podali ústavní stížnost. „Doufám, že Ústavní soud o ní rozhodne co nejdřív, protože to musí být pro rodinu opravdu těžké. Chci si o tomhle případu promluvit s ministryní spravedlnosti Marii Benešovou a znát její právní názor. Já jsem taky otec a mám i malé vnučky a je hrozné si něco takového jen představit. No nic, nebudu to rozepisovat. Lucinka a celá rodina mají můj velký obdiv a držím jim strašně palce,“ vzkázal Babiš.

V další části se pak zaměřil na dění v Evropské unii a europarlamentu. „Naší delegaci se povedlo obsadit řadu důležitých míst ve výborech. Jsem rád, že se nám zúročila dobře poskládaná kandidátka, že máme odborníky, kteří se dostali na důležitá mís,“ pochvaluje si Babiš, „No a nemohli jsme se vyhnout ani podrazu paní Šojdrové, která napsala všem kolegům, aby Ditu Charanzovou NEPODPOŘILI při volbě místopředsedkyně Evropského parlamentu. Nepřipomíná vám to něco? Už zase Češi proti Čechům tam, kde mají bojovat společně. Je to brutální ostuda takhle si navzájem škodit. Ale paní Šojdrové to teda moc nevyšlo, jak už jsem vám minule psal, Ditu zvolili europoslanci už v prvním kole,“ rýpnul si.