Jan Hrušínský: Milí voliči Miloše a Andreje, oni si asi myslí, že jste blbí

Jan Hrušínský patří mezi kritiky současného premiéra i prezidenta. Právě jejich voličům teď poslal vzkaz. „Milí voliči Miloše a Andreje, milí odpůrci eura. Milí největší odpůrci eura v Evropě! Víte, že už i Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko žádá o vstup do eurozóny? Až zase pojedete v létě na Balčik, na Mamáááj či na Makarskou - a budete platit šejdířům s českou korunou, vzpomeňte si!“ promluvil herec k těm, kteří nechtějí jednotnou evropskou měnu.

Poukazuje například na to, že výměna peněz je nevýhodná. „Víte, doufám, že při směně platíte víc než je cena? Řekli vám Miloš s Andrejem, že vás při každé směně šidí? Neřekli, že? Já to tušil! Oni si asi myslí, že jste blbí, že si to neumíte spočítat a že jim na to skočíte. Oni vás zase straší, že se budete mít hůř, že jo? Jako vždycky. Skoro jako ti šmejdi, co šidí staré a bezbranné lidi,“ nešetří kritikou Hrušínský.

„Ale vy přece nejste všichni staří a bezbranní. A přitom vás přesvědčili tolik! 73% Čechů nechce euro - aniž by věděli proč. Bojí se ho (aniž by věděli proč) a bojí se představy, že by euro mohli mít. Jenže - zajímavá věc: přes 65% Čechů považuje euro za solidní a stabilní měnu, která má víc kladů než záporů. To je na hlavičku, milí Češi, že jo? Jestli vám mohu poradit, neřešte to ibalginem. Zkuste hlavičku zapojit a přemýšlet. To by nám mohlo prospět všem,“ vzkázal na závěr kritikům eura herec.