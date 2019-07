Babiš ztrácí kontrolu nad ANO? Vlivný člen si v rozhovoru nebral servítky

Protibabišovské demonstrace, které spolek Milion chvilek pro demokracii proti premiérovi pořádá od dubna, Macura považuje za poměrně pozitivní znak v tom smyslu, že ukazují, že společnost není „apatická.“ Nicméně, ačkoliv je dle něj „fajn“, že lidé jsou ochotní vyslovit svůj názor, není mu příjemný jejich obsah, protože v podstatě se demonstruje i proti němu.

Macura si všiml, že těch demonstrací v Ostravě se zúčastnili i jeho známí, přátelé a lidé, kteří jej před tím podporovali na jeho mítincích. Z toho důvodu doporučuje Babišovi, aby s demonstranty vedl dialog. Babiš se však k tomu příliš nemá. „V tom se s premiérem hodně lišíme,“ přiznává Macura, že jejich postoj k demonstracím je jiný.

Ostravský primátor též nesouzní s současnou mediální komunikací Babiše, např. v uplynulých volbách do Evropského parlamentu, kdy volební kampaň ANO vykreslovalo EU spíše negativně. Macura naznačuje, že to je dáno zaměřením hnutí na odlišného voliče než tomu bylo v minulosti. Tato proměna politických preferencí Macuru „tíží.“

„Už to není progresivně uvažující představitel střední třídy, který přemýšlí nad tím, co bude se zemí za deset, dvacet a třicet let. Nyní to jsou starší levicově orientovaní občané. Neříkám, že to jsou horší voliči, ale jsou prostě jiní než v minulosti,“ upozorňuje Macura.

Za názornou ilustraci této proměny hnutí lze ilustrovat i evropskými médii hojně citovaný výrok, kterým Babiš odsoudil formulaci o dosažení o dosažení emisní neutrality do roku 2050 na červnovém summitu EU. „Proč máme řešit teď, 31 let dopředu, rok padesát, jenom proto, že je tu teď taková klima atmosféra,“ prohlásil Babiš. Česko spolu s Polskem, Maďarskem a Estonskem nakonec zabránilo přijetí závěru, jenž měl členské země vyzvat k dosažení emisní neutrality k roku 2050.

Macura s takovýmto postojem k globálnímu oteplování zásadně nesouhlasí. Přesto Babiše brání s tím, že si to premiér možná ve skutečnosti nemyslí a že to pronesl v jistém kontextu, z kterého byl výrok vytržen. Podle Macury by bylo zvláštní, aby autor knihy „O čem sním, když náhodou spím“, nemyslel na budoucnost.

Ostravský primátor tvrdí, že se vůči Babišovi snaží být „konstruktivně kritický“ a nechce být tím, kdo by premiéra „podrazil“. Má však jistou „červenou linii“, za kterou by nechtěl a nemohl jít. Ačkoliv nechtěl o ní říci příliš podrobností, uvedl, že by to byla např. vládní koalice ANO s hnutím SPD.

O této koalici se začalo spekulovat poté, co ČSSD pohrozila odchodem z vlády. Babiš nicméně tvrdí, že s SPD do vlády nechce. Koalici vylučuje i předseda SPD, Tomio Okamura, který říká, že SPD nepůjde do vlády s trestně stíhaným premiérem.

Ačkoliv Macura by v případě překročení červené linie v politice mohl skončit dříve, tvrdí, že po třech letech, kterému mu zbývají k vypršení jeho primátorského mandátu, by chtěl tak jako tak v politice skončit.

Macura kandidovat jako nestraník za ANO na primátora Ostravy už v roce 2014. Primátorem se nakonec stal. Svůj mandát obhájil i v roce 2018. V roce 2017 se stal členem hnutí. V roce 2019 se neúspěšně kandidoval na pozici místopředsedy. Nakonec se stal alespoň členem předsednictva hnutí.