Piráti chtějí omezit chudší vrstvy? Kalousek rozcupoval jejich návrh na zdanění letecké dopravy

Petice dle Peksy je v souladu s Společným pirátským programem pro eurovolby, který považuje podporu klimatu za jednu z hlavních priorit pirátské politiky. Europoslanec tvrdí, že iniciativu probral se zástupci dopravního resortu a životního prostředí a všichni s tím souhlasili. Uvedl to na pirátském fóru.

Server Echo24 však poukazuje na to, že na zmíněném fóru se vůči petici objevovaly nesouhlasné názory. Podle některých jde výzva naopak proti prioritám strany jako je svoboda cestovat. Diskutujícím též vadilo, že výzva byla zveřejněna jménem celém strany na jejím oficiálním facebookovém profilu s nápisem „pomozte nám zavést rovnější pravidla hry.“

„Víte, že letecké společnosti jsou v Evropě významně zvýhodněny na úkor jiných forem dopravy, ať už vlakové či automobilové? Podepište petici za rovnoměrné rozdělení daňové zátěže. A co by měla Evropa s prostředky dělat? Směřovat je výlučně do mezinárodního fondu zaměřeného na likvidaci a předcházení škodám, které právě leteckým provozem vznikají: například na vývoj šetrnějších a na kratších vzdálenostech adekvátně rychlých dopravních systémů,“ píše se pod výzvou k podepsání petice na facebookovém profilu České pirátské strany.

Výzvu též zkritizoval Peksův kolega z evropského parlamentu, europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Je vidět, že Piráti začínají přebírat nesmysly od Zelených. Namísto toho, aby začali sázet stromy a zadržovat vodu v půdě, vymýšlí blbosti typu, jak zdražit lidem dovolenou. Podle mě zdaněním čehokoliv ještě nikdo globální problémy nevyřešil,“ řekl serveru Echo24.

Piráti v Evropském parlamentu se přidali k frakci Zelených. Zdechovský však pravděpodobně narážel na návrh bývalého předsedy Strany zelených Matěje Stropnického, podle něhož „není normální, aby 80 procent českých občanů mohlo každý rok dosáhnout na leteckou dovolenou.“ Stropnický v rozhovoru pro Týdeník Echo vyšší zdanění leteckého paliva s tím, že „v téhle věci je potřeba být spravedlivý.“

Vůči pirátskému návrhu se vymezil i Miroslav Kalousek. „Jedním z velkých darů svobody, kterou jsem půl života neměl, je možnost volně a za přístupnou cenu poznávat svět. Je to i důležitá součást vzdělání. Pokud to Česká pirátská strana chce zdražit a omezit tak cestování chudším vrstvám, jsem zásadně proti, napsal na svém facebookovém profilu.

Dopady zdanění leteckého paliva

Podle unijní zprávy, do které nahlédl list Financial Times, by zdanění leteckého paliva, kerosenu v EU by přineslo snížení uhlíkových emisí sektoru o 11 procent. Letecký sektor generuje asi 2,5 procenta globálních emisí oxidu uhličitého.

Podle zprávy by zdanění leteckého kerosenu ve výši 330 eur (8490 korun) na tisíc litrů vedlo k zvýšení ceny letenek v EU o deset procent na průměrných 333 eur. Počet cestujících v letecké přepravě by se pak snížil o 11 procent na 613 milionů ročně.

Zpráva připouští, že by zaměstnanost sektoru by klesla o 11 procent, dopad na celkovou zaměstnanost v EU by ale byl minimální. Ze 194 milionů pracovních míst v unii je v leteckém sektoru 3,2 milionu.