"Tvrdý odchod" ČSSD z vlády? Zasedá grémium, ve hře je několik scénářů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministři sociální demokracie by mohli na výzvu vedení strany dát k dispozici své funkce, uvedl před dnešním jednáním předsednictva ČSSD místopředseda strany Michal Šmarda. Předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) by demise využil, pokud by ztroskotala další jednání o budoucnosti vlády. Další místopředseda ČSSD Ondřej Veselý uvedl, že dnes neočekává "tvrdý odchod" z vlády, o kterém sociální demokraté uvažují kvůli odkladům při výměně ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) za Šmardu. Přesné znění doporučení užšího vedení strany nechtěli těsně před jednáním předsednictva straničtí lídři novinářům představit.