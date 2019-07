ČSSD zatím ve vládě zůstane. Babiš hasil krizi v Lidovém domě

Jednání grémia a předsednictva ČSSD se dnes konalo souběžně se zasedáním vlády. Ve Strakově akademii tak ministry sociální demokracie nahradili náměstci. Jednání skončilo před 15:00, do Lidového domu dorazil předseda vlády po 15:30 a strávil tam necelou čtvrthodinu. Na jednání Babiš ve svém vystoupení řekl, že podporuje současný vládní projekt.

Babiš při odjezdu z Lidového domu novinářům řekl, že doufá v konstruktivní řešení. "Debata nebyla, já byl vyzván (Hamáčkem), abych promluvil, to jsem udělal," řekl Babiš. Reakce v Lidovém domě na projev předsedy vlády byly podle zdrojů ČTK klidné.

Na jednání ČSSD Babiš konstatoval, že vládní projekt ANO a ČSSD je úspěšný. "I když občas máme nějaké konflikty ohledně rozpočtu. Lidé si nepřejí nějakou destabilizaci, pád vlády nebo předčasné volby by byly pro naši zemi špatně, máme před sebou hodně úkolů," uvedl Babiš. Připomněl, že Zeman přislíbil ke konci měsíce odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). "Teď je třeba dořešit tu nominaci (Michala Šmardy)," dodal.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který by se podle představ strany měl stát Staňkovým nástupcem v čele ministerstva kultury, novinářům řekl, že by mohlo předsednictvo vybavit silným mandátem Hamáčka. Předseda by dostal možnost přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD včetně odchodu z vlády. K dispozici by mohl mít demise všech ministrů strany.

Hamáček dostal od předsednictva silný mandát

Hamáček nakonec dostal od širšího vedení strany mandát, aby mohl i bez předsednictva dělat rozhodnutí, například i o odchodu z vlády. Novinářům to řekl člen předsednictva Miloš Petera. O dalším postupu se bude podle něj rozhodovat do 31. července. Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že je připraven do tohoto termínu odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Podle předsedy ČSSD na Vysočině Petra Krčála předsednictvo Hamáčka velmi silně podpořilo, pro bylo 37 ze zhruba 42 zúčastněných členů.

"(Hamáček) dostal silný mandát k tomu, aby i bez předsednictva mohl dělat rozhodnutí," řekl Petera. Na otázku, zda by mohl například ukončit vládní spolupráci s hnutím ANO ze dne na den, uvedl: "Myslím, že i mandát má." "Myslím si, že většina, 37 hlasů, byla rozhodnuta dopředu, jak bude hlasovat," doplnil Krčál.

Domnívá se, že Hamáček už má všech pět demisí od sociálně-demokratických ministrů. O této možnosti hovořil už před jednáním místopředseda strany a kandidát na ministra kultury Michal Šmarda. Hamáček by podle něj demise mohl využít, pokud by ztroskotala další jednání o budoucnosti vlády.