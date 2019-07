Nechá na sobě ČSSD štípat dříví? Dienstbier se ostře pustil do vlastní strany

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Předsednictvo ČSSD v pondělí se rozhodla setrvat ve vládě. Trvá však na odvolání dosavadního ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Michalem Šmardou. Podle senátora Jiřího Dienstbiera by však ČSSD měla přestat na sobě „nechat štípat dříví“ a odejít z vlády do opozice. Má za to, že by jí to mohlo posílit.