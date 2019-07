Práskač Zdechovský žaluje na Česko v EU? Hlupáky ze sebe dělat nenecháme, zuří Konečná

„Pan Zdechovský znovu nezklamal a dostál své pověsti Bruselského práskače. Momentálně se snaží proti ČR poštvat Evropskou komisi, aby si na nás došlápla jak na Maďarsko. Pokud by pan Zdechovský problematice rozuměl, věděl by, že dle evropského práva jsou církve brané jako podnik a jako normální podnikatelé (mimo své čistě duchovní aktivity),“ uvádí ve svém prohlášení Konečná.

Poukazuje také na to, že podnikatele lze zdanit, obzvláště za situace, kdy podle ní církve dostaly majetek i prostředky, na které neměly nárok. Připomněla také, že státu se nepodařilo smlouvy s církvemi změnit mimo jiné i kvůli tehdejším lidoveckým ministrům.

„Navíc to nebyl stát, kdo první smlouvy porušil, ale naopak církve, které jej porušily ještě ani na nich nedoschl inkoust,“ tvrdí Konečná s tím, že se církve začaly domáhat majetku po obcích a soukromých osobách, který měl být kryt právě finanční náhradou. „Proč by tedy stát měl dodržovat něco, co druhá strana ostentativně ignoruje. Hlupáky ze sebe dělat nenecháme,“ dodala komunistka.

To si ale Zdechovský nenechal jen tak líbit. „Milá Katko Konečná, doporučoval bych Ti příště méně emocí a více racionality do Tvých příspěvků. Byla to Tvá frakce, která prosazovala a hlasovala odebrání hlasovacích práv Maďarsku,“ připomněl ve svém komentáři na facebooku.

„Církev můžeš danit i jí daníš - co ale je proti právnímu státu je jednostranně změnit zákonem dohodu, kterou dojednáš. Rozhodneš se, že někomu za ukradený majetek dáš náhradu a pak si část této náhrady necháš...to je ale princip, který komunisti nechápou,“ rýpnul si do europoslankyně a jejích stranických kolegů.

Poukázal také na to, že KDU-ČSL nebyla ve vládě, která rozhodla o restitucích.. „Pokud myslíš, že bylo vše v pořádku, tak proč nenecháš můj podnět proběhnout. Když jsi tak jistá, tak ho určitě Komise zamítne. Jinak u nás na vsi se říká pořekadlo, že potrefená husa nejvíce kejhá...zbytečně,“ dodal ostře Zdechovský.