Česko čekají velké problémy? Je to hrůza, děsivá zpráva, zní z ODS

Von der Leyenovou podpořili europoslanci STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, které patří do Evropské lidové strany (EPP), i zástupci hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, kteří patří do liberální frakce Obnova Evropy. Naopak europoslanci za ODS, kteří jsou součásti konzervativní frakce ECR, já hlas nedali. Navíc teď varují, že Česko čekají problémy.

„Ursula von der Leyenova byla zvolena předsedkyní Evropské komise. Její mandát bude velmi slabý, dostala jen o 9 hlasů víc, než bylo ke zvolení třeba. Svůj hlas jsem ji nakonec nedal. Když se byla minulý týden představit v našem klubu, mluvila docela rozumně, i když málo konkrétně. Pak ale předvedla neuvěřitelný ústup před tlakem Macronovych a levicových progresivistů a zelených ideologů, kteří mají v EP většinu. Timmermans v sukni, psal jsem dnes na Twitter,“ vysvětlil své rozhodnutí europoslanec Alexandr Vondra.

Nelíbí se mu ani, jaký program chce nová šéfka eurokomise prosazovat. „Písemně slíbila další daně, minimální mzdu, omezování volného obchodu, povinné genderove a azylové kvóty a další opatření omezující svobodu. Slíbila naprosto nerealistické cíle při boji s klimatem, které jen prodraží život chudým lidem, aniž by garantovaly jakýkoli výsledek. Gratulace, kterou dostala od vůdkyně Zelených po svém zvolení, je emblematickým snímkem dnešního večera ve Štrasburku. Zelení paní Ursulu dotlačili k tomu, aby přistoupila na 95 procent jejich programu, pak hlasovali proti ní, aby mohli útočit, že neplní zbylých 5 procent, a nakonec se z jejího zvolení radovali, protože jim hraje do noty. Vítejte v EU 2019,“ dodal Vondra.

Kritický je i jeho kolega Jan Zahradil. „Aby se to nezapomnělo: ANO + TOP 09 + STAN + KDU-ČSL. Nová “koalice pro Evropu”. Hlasy jejich 11 českých europoslanců pomohly Ursule von der Leyen do křesla předsedkyně Evropské komise, nejtěsnější možnou vetšinou v historii (o 9 hlasů). Tím převzali spoluzodpovědnost za její program i za všechno, co z její Komise v příštích pěti letech vypadne. Vzpomeňte si na to, až bude Babiš zase hájit “národní zájmy” proti EU nebo pan Zdechovský kritizovat nějakou evropskou legislativu,“ rýpnul si staronový europoslanec.

Před problémy varuje o jejich stranický kolega Jan Skopeček. „Zvolení von der Leyenové do čela EK je pro ČR děsivá zpráva. Její představy boje proti klimatickým změnám jsou ohrožením naší prosperity a pracovních míst v průmyslu. Chce umenšit vliv malých států, chce celoevropské daně a minimální mzdu. A hlavně více a více integrace. Hrůza!“ zděsil se na sociálních sítích.