Dusno kolem agenta 007: Nesmysl, neúcta! Jako by se z Sněhurky stal Sněhurák, zni z Česka

Novým tajným agentem 007 se má po Danielu Craigovi poprvé v dějinách bondovek žena a navíc černoška - britská herečka Lashana Lynchová. To pořádně naštvalo řadu Čechů, kteří dali průchod své nespokojenosti. Přidali se k nim dokonce i někteří čeští politici.

„Na "bondovkách" vyrostlo několik generací filmových diváků po celém světě. A hlavně u těch starších se já i moji kluci pobavíme i dnes, nenecháme si ujít žádnou premiéru a doma máme všechny díly. Za vtipné ale vůbec nepovažuji, že by měla hrát nově agenta 007 žena. Je to stejné, jako kdyby místo Sněhurky nastoupil spanilý Sněhurák a místo Červené Karkulky zase Červený Karkulák. Obojí by byl naprosto nesmysl a neúcta k původní předloze,“ zlobí se poslankyně.

Tvrdí také, že dnešní pokrokáři se nezastaví před ničím. „Nestačí jim ovládat politiku, média a vzdělávací instituce, stejně jako komunisté chtějí mít kontrolu i nad uměním. Ostatně právě komunisté často hovořili o angažovaném umění. A angažované umění je vlastní i jejich dnešním následovníkům, kteří bojují pod vlajkou ideologií multikulturalismu, ekologismu, genderismu a politické korektnosti za "lepší svět". Ještě, že ty staré bondovky nám vzít nikdo nemůže. Dnes si asi pustím a budu doufat, že “Tomorrow never dies”,“ dodala s odkazem na bondovku Zítřek nikdy neumírá.

Zpráva o nové bondovce zaujala i cestovatele a publicistu Dana Přibáně. „Se zájmem sleduji pobouření nad tím, že agenta 007 má hrát žena, a že je za tím málem spiknutí feministek. Můj názor je, že je to celé mnohem jednodušší. Jde o prachy na prvním místě,“ je přesvědčen. „James Bond je skvělá silná značka, ale série s Craigem už je příběhově vytěžena. Od "zrození" Bonda, (pamatujete, že mu na začátku bylo jedno, zda protřepat, či promíchat?), přes moderního Bonda 21. století, zpátky k Bondovi v tradičních britských kulisách až po Bondovu existencionální a profesní krizi,“ shrnuje Přibáň.

Producenti podle něj měli jen dvě možnosti. „Ukončit vytěženou sérii ještě jedním filmem (což tenhle film stále může být), pokud ji tedy nechcete dál trapně ždímat (a za pár let to zkusit znovu s jiným hercem úplně od začátku), nebo risknout něco úplně jiného a zkusit ze stávajícího hotového universa něco vytřískat. Co udělá producent? Uspí sérii a půjde od toho, nebo to zkusí? Evidentně spíše to druhé. Není blázen, aby Bond byl žena, Bonda bude hrát opět Craig, 007 bude po jeho odchodu do výslužby žena (protože 007 je funkce, ne jméno). Tím získávají scénáristé materiál na spoustu zápletek a novou dynamiku děje,“ myslí si.

„Pokud ale zachováte hlavní postavu, můžete si vybudovaný svět nechat a používat ho dál. To je velmi silná motivace. Teď jen záleží na scénáři,“ vzkazuje kritikům cestovatel. Sám by prý počkal, co z toho vyleze a chytal se případně za hlavu až pak. „Pamatujete, jak se Craig na Bonda absolutně nehodil?“ připomněl kontroverze, Které provázely výměnu herce Pierce Brosnana právě za blond herce.