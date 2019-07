Práva mladistvých v trestním řízení se zřejmě rozšíří, vyžaduje to směrnice EU

Mladiství podezřelí nebo obvinění v trestním řízení by měli získat podle návrhu právo mimo jiné na informace o řízení nebo na to, aby mohli být i po dosažení plnoletosti ve vazbě odděleně od dospělých. Za mladistvé by byli považováni i lidé, u nichž není zcela jisté, že už měli 18. narozeniny.

Sněmovna vypustila tutéž konstrukci v případě lidí, u nichž by panovaly pochyby, že dovršili 15 let věku. Vláda v těchto případech nad rámec směrnice navrhovala, aby se na ně v trestním řízení hledělo jako na mladší 15 let.

Důvodem pro širší informování je podle zdůvodnění novely větší míra zranitelnosti u mladistvých než u dospělých. Směrnice také nařizuje, aby policie při výslechu mladistvého dávala přednost audiovizuálnímu záznamu před pouhým záznamem zvukovým. Sněmovna na návrh poslanců SPD upřesnila, za jakých podmínek mohou policisté takový záznam pořizovat.

Novela dále předpokládá, že mladistvý bude muset mít obhájce nikoliv pouze do dovršení 18 let, ale až do 21 let věku, jestliže trestní řízení začalo předtím, než dosáhl plnoletosti, a jestliže to bude s přihlédnutím k okolnostem případu vhodné. Podle dřívějších údajů ministerstva spravedlnosti by se jednalo asi o 250 případů ročně, náklady státu by činily kolem čtyř milionů korun.