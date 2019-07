Česko a Německo na kordy kvůli uprchlíkům. Pomůžeme, ale žádné kvóty, vzkázal Petříček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česko je připraveno pomoci ve společném evropském řešení migrace, odmítá ale kvóty na rozdělování uprchlíků mezi členské země Evropské unie. ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Reagoval na výrok německého ministra vnitra Horsta Seehofera, podle něhož se připravenost Česka podílet se na společném evropském řešení migrace blíží nule. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ČTK napsal, že Česko by bylo předem informováno, pokud by Německo zpřísňovalo opatření na českých hranicích.