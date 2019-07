Souboj o post šéfa TOP 09: Sněm bude v listopadu, Czernin chce svrhnout Pospíšila

Pospíšil se chystá svoji vizi další cesty TOP 09 představit v druhé polovině srpna. ČTK dnes řekl, že představí i tým, který by tuto vizi mohl naplňovat. "Současně řeknu, na kterou z pozic ve vedení TOP 09 budu kandidovat. Myslím, že to není jen o tom, zda budu či nebudu kandidovat na předsedu, ale je to o celkové vizi," uvedl.

Nominace od Prahy 2 je pro mě velkým povzbuzením! Praha je základnou TOP 09 a nedovedu si představit, že bych se o post předsedy ucházel bez její podpory. Ač jsem venkovan, mí Pražané mi rozumějí. https://t.co/SVEXbYOjza — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) July 12, 2019

Pospíšil obhájil pozici europoslance v květnových volbách a k obhajobě mandátu se zatím nevyjádřil. V čele TOP 09 nahradil Pospíšil před dvěma lety Kalouska, který úmysl neobhajovat předsednickou funkci oznámil krátce po sněmovních volbách 2017, v nichž TOP 09 získala 5,31 procenta hlasů a jen těsně se dostala do Sněmovny. Podle nynějších průzkumů se její preference pohybují pod hranicí pro vstup do dolní komory.

Když TOP 09 slavila na konci června desáté výročí založení strany Kalousek uvedl, že TOP není aktuálně v kondici. Podle čestného předsedy Karla Schwarzenberga by měla více nabírat nové a mladé členy, jinak se neobnoví.