Ženy na mateřské ztrácí pracovní návyky? Poslanec ANO svými slovy vyvolal bouři hněvu

Rodičovská dovolená může být dlouhá až čtyři roky. Podle Bláhy však často trvá ještě déle, protože na ní matky vstupují hned, jak se dozví o narození dítěte. „Je to ve výsledku pět let vyloučení ze systému,“ prohlásil Bláha s tím, že řada žen nastoupí vzápětí na další mateřskou s dalším dítětem.

Podle něj je třeba se tím zabývat, protože takové ženy ztrácejí pracovní návyky. „V ten okamžik se dostáváme do stavu, že ti lidé absolutně ztratí pojem o tom, co to je vstávat do práce, organizovat si rodinný život tak, jak by měl být organizován. Věřte tomu, že se s tím setkávám denně. Ti lidé, kteří se pak chtějí vrátit do práce, s tím mají problémy, protože si nejsou schopni zabezpečit svoji rodinu, protože ztratili ty návyky, které jsou normálně běžné nám všem, kteří chodíme každý den do práce,“ řekl Bláha.

Jeho slova rozčílila ministryni práce, Janu Maláčovou. „Je vidět, že jste neporodil a nevychovával žádné dítě, protože říct o ženách, které pečují o jedno, dvě a více dětí, že ztrácejí pracovní návyky jako vstávání, to je opravdu naprosto přestřelené,“ uvedla.

V podobném duchu jej zkritizovala i jeho stranická kolegyně, Jana Pastuchová, poslankyně ANO z Jablonce nad Nisou, která jej též osočila z toho, že to „přehnal“. Poslankyně, v civilním povolání záchranářka, poukázala na to, že těhotná žena prostě některé věci ve svém požehnaném stavu dělat nemůže, jako právě záchranné služby.

„A že ztrácí žena návyky? Ona nekrmí, ona nekojí, ona nepřebaluje, ona nevaří, nestará se o svého manžela, nežehlí?“ zastala se žen Pastuchová.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík zase poukázal na to, že Bláhova účast na sněmovních hlasování nedosahuje ani 75% a že tedy je od něj pokrytecké, aby zrovna on poučoval někoho o pracovních návycích.

Bláha se hájil tím, že v jiných zemích je délka rodičovské výrazně nižší než v Česku. Uvedl, že si matek, které pracují, velmi váží. Totéž o několik den později zopakoval na svém facebookovém profilu.

„Rozhodně jsem svým příspěvkem nechtěl pošpinit a znehodnotit nepřebernou a nekončící péči maminek o své potomky a už vůbec je obvinit z lenosti. Již 30 let zaměstnávám převážně ženy. V současné době z více jak 200 zaměstnanců je minimálně 150 žen – kolegyň. A věřte, že i díky tomu jsem součástí všech jejich starostí, potřeb, tužeb a snů,“ napsal Bláha, který prý díky tomu intenzivněji vnímá vše spojené s mateřstvím. „Jakékoli podsouvání mé neúcty k ženám na mateřské, je jen faul na politickém hřišti," dodal.

Ačkoliv Bláha byl za svá slova velmi zkritizován, experti upozorňují, že v porovnání s zahraničím skutečně Češky zůstávají na rodičovské dovolené nezvykle dlouho a že se to projevuje na jejich pracovních schopnostech. „V okamžiku návratu na pracovní trh se ženy potom často potýkají se ztrátou velké části pracovního lidského kapitálu a pracovních návyků,“ uvedla analytička Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Barbara Pertold-Gebicka.

Podle expertů Češky setrvávají dlouho na rodičovské dovolené jak z důvodu štědrého sociálního systému, ale taktéž proto, že nemají příliš možností skloubit mateřský život s prací, např. prací na částečný úvazek či uložením dítěte do jesliček. Maláčová slibuje, že se pokusí změnit.

Poslanci ve středu v prvním čtení podpořili zvýšení rodičovského příspěvku od ledna 2020 z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Návrh i přes výhrady podpořily všechny poslanecké kluby.