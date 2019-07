Ovčáček se obořil na Hřiba. Ten se mu vysmál

Mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang osočil Hřiba, že poškozuje čínsko-české vztahy. Číně dlouhodobě vadí Hřibovo zastávání se Tchaj-wanu a Tibetu, které si Čína nárokuje za svá území.

Číně zvláště vadí snaha Hřiba změnit takzvanou sesterskou smlouvu, kterou s Pekingem uzavřelo minulé vedení Prahy. Z něho chce současná rada hlavního města odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu.

Čína v odvetu zrušila turné Pražské filharmonie. Dle Českého rozhlasu se v diplomatických kruzích mluví o tom, že nespokojenost s názory pražského primátora stojí též zrušením přímé letecké linky z Číny do Česka mezi Šen-čenem a Prahou.

Podle Hřiba by se namísto vyhrůžek Čína měla soustředit „na dodržení předchozích slibů investic, které nebyly z jejich strany splněny.“ Zrušení turné Pražské filharmonie dle něj ukazuje, že Čína „není spolehlivý obchodní partner.“

Jeho kritická slova rozčílila Ovčáčka, který stejně jako prezident Zeman se orientuje velmi pročínsky. Na svém Twitteru začal na Hřiba ostře útočit. „Vedení Prahy poškozuje vztahy s ČLR zcela záměrně, evidentně ve prospěch cizí moci. Poškozuje tak zájmy České republiky. V žádné jiné členské zemi EU a NATO se s takovým negativním přístupem k vlastním národním zájmům nesetkáte,“ napsal.

Ovčáčkovi se též nelíbí pochvalný článek levicového britského listu The Guardian, který vyzdvihl Hřiba jako „primátora, který se vzepřel Číně“ a dal jej do kontrastu s prezidentem Zemanem. „Neomarxistický The Guardian už vůdce pražské ideové úderky za protičínské tažení pochválil. Další pochvalu lze očekávat za přirovnání Mariánského sloupu ke Stalinovu pomníku. To je reálná politika “pokrokového” vedení Prahy,“ rozhněval se Ovčáček.

Hřib si však z toho příliš nedělal. „V posledních dnech pršelo, houby rostou. Doporučuji smaženici, třeba na čínský způsob. Na plátku kousku špeku osmažíme cibulku. K té přidáme pár výhonků bambusu, lusků, sójovku, pokrájené a krátce předvařené a okapané houby, orestujeme, dochutíme solí, pepřem a dál už to znáte,“ reagoval Hřib.

Primátor se tak připojil k řadě diskutujících, které Ovčáčkovi vyhlásili na sociálních sítích bojkot a pod jeho příspěvky píšou právě recepty nebo různé obchodní, slevové či cestovatelské tipy.