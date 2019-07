Odpověď na audit o Babišovi? Česko chce víc času, žádá Brusel o prodloužení lhůty

"S ohledem na složitost a komplexnost auditu a na základě žádosti některých spolupracujících subjektů, ministerstvo požádá o prodloužení lhůty," uvedl bez dalších podrobností Frček. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) přitom minulý týden řekla, že třicetidenní lhůta nebude znamenat problém, protože úředníci, kteří odpověď připravují, nečekali na oficiální překlad do češtiny a pracovali už s původním anglickým textem.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by byl ve střetu zájmů i že by Česku hrozilo vracení peněz.

Podle předsedy opozičních lidovců Marka Výborného jde ze strany ministerstva o záměrné zdržování. "Zdržovací taktika Andreje Babiše pokračuje. Všechno bylo přece komisí tak zfušováno, že to všichni odmítli na první dobrou. A najednou je to složité... A nebo vítězí taktika vysedět vládnutí co nejdéle?" uvedl na twitteru.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Auditní zpráva, na kterou bude odpovídat ministerstvo pro místní rozvoj, se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu. Kromě toho zkoumali auditoři Evropské komise také zemědělské dotace pro Agrofert, který premiér vložil do svěřenských fondů. Český překlad této auditní zprávy dostalo ministerstvo zemědělství na konci června. Na odpověď v tomto případě dostalo Česko tři měsíce, obvyklá dvouměsíční lhůta je prodloužena kvůli srpnovým unijním prázdninám. Holding Agrofert vnímá oba návrhy auditů EK jako velmi pochybné a neprofesionální

Po doručení připomínek do Bruselu bude mít Evropská komise tři měsíce na vydání definitivních auditních zpráv.