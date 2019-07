Kraje budou mít miliardu na sociální služby 29. července, chybí ještě jedna miliarda

Ministerstvo uvedlo, že schválená miliarda krajům dorazí dřív, než se počítalo. Podle dřívějších informací měla hejtmanství peníze dostat kolem poloviny srpna. Suma se regionům přerozdělí podle stejného klíče jako běžné dotace, tedy podle takzvaného směrného čísla.

"To, jak budou pak peníze mezi jednotlivé sociální služby rozděleny, je plně v kompetenci samotných krajů. Některé z nich už avizovaly, že během prázdnin svolají mimořádná zastupitelstva," uvedlo ministerstvo. Kdy finance dostanou poskytovatelé, záleží podle resortu na tom, kdy kraje vyhlásí mimořádná dotační řízení.

Tiskové oddělení uvedlo, že se ministryni díky zaslání jedné miliardy podařilo odvrátit kolaps v sociálních službách. Podobně se v tiskové zprávě vyjádřila i Maláčová. "Po měsících jednání se mi podařilo odvrátit krizi v sociálních službách a vybojovat potřebné peníze pro kraje," uvedla ministryně.

Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiřího Horeckého a zástupců krajů dodatečná jedna miliarda kolaps péče o seniory, postižené a další potřebné ale jen odsouvá ze září na listopad. Situaci označil za vážnou i sněmovní sociální výbor. Před týdnem uvedl, že bez rychlé reakce vlády se řada organizací dostane do potíží a bude muset propouštět a omezovat služby. Žádal Maláčovou, aby o doplacení další požadované miliardy znovu vyjednávala v kabinetu i s ministryní financí.

Poskytovatelé požadovali pro letošek na sociální služby 20,38 miliardy korun. Ministerstvo práce na ně v rozpočtu má 15,7 miliardy. Letošní suma nepočítá ale s výraznějším zvýšením platů a zvláštních příplatků, které vláda schválila až před koncem loňského roku. Maláčová je přesvědčena o tom, že požadavky krajů na dofinancování splnila. Řekla, že schválená miliarda má pokrýt zvýšení platů a příplatky a evropské peníze by srovnaly výpadek u evropských projektů. Na ty mohou kraje čerpat 1,5 miliardy do roku 2022. Horecký před týdnem sněmovnímu sociálnímu výboru řekl, že se do konce roku podaří získat nejvýš 150 milionů, ne chybějící miliardu.

Způsob dofinancování kritizovali opoziční i koaliční poslanci. Ministryni na jednání výboru připomínali, že také ona dřív mluvila o chybějících dvou miliardách a že její resort pro letošek neúspěšně požadoval na sociální služby původně o dvě miliardy víc, a to právě i kvůli dorovnání výpadku peněz u evropských projektů.

Ministerstvo dnes uvedlo, že s dodatečnou miliardou mají letos kraje na sociální služby 16,78 miliardy, tedy zatím vůbec nejvíc peněz. Z víc než 20 miliard, které chtěli na letošek poskytovatelé, dostanou tedy kraje čtyři pětiny. "Toto procento uspokojení požadavku na dotaci je mnohem vyšší, než bylo v letech 2011 až 2013. Tehdy dosahovalo i méně než 60 procent. Také z tohoto důvodu není na místě domnívat se, že by systém v letošním roce měl čelit zásadní krizi spojené se zánikem některých služeb," uvedlo tiskové oddělení. Ministerstvo zopakovalo, že při vyřizování navazujících evropských projektů krajům poskytuje maximální podporu.