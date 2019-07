Babiš se po dovolené může dost divit, ministryně Maláčová obrátila

„Z regionů často zaznívají nářky, že na sociální služby stát dost nemyslí a mě už NEBAVÍ tyhle pohádky poslouchat. V roce 2010 stát dával na sociální služby necelých sedm miliard. Letos je zatím ze státního rozpočtu alokováno 16,7 miliard a kraje říkají, že optimálních by pro ně bylo 20,4 miliard korun. To znamená, že dotace ze státního rozpočtu nyní kryje 75 % požadavku krajů,“ představila na Facebooku úskalí ve financování sociálních služeb v krajích ministryně.

Na konstatování navázala Maláčová důrazným tvrzením, že systém v problémech není. „To je průměr minulých let a ŽÁDNÝ kolaps systému sociálních služeb nenastal. Tvrzení, že by k němu mělo dojít letos, proto dost skřípe, nehledě na to, že kraje mají k dispozici dodatečné finanční prostředky z EU 🇪🇺 ve větší výši, než požadovaly. Proto finišujeme podrobnou analýzu financování, kterou na začátku srpna zveřejníme a webu MPSV a pracujeme také na novele zákona o sociálních službách.“

Přestože situaci vidí optimisticky, Maláčová vysvětluje, že stárnutí populace bude čím dál dražší. „Stárnutí společnosti bude stát čím dál více peněz. Klientů přibývá a budeme potřebovat stále více DOBŘE placených sociálních pracovníků. Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová k nejstarší generaci👵👴 a ne vždy se dá spoléhat na rodinné sítě, o nichž tak zapáleně hovoří pravicoví politici. Zvlášť když k tomu pravice chce zvedat věk odchodu do důchodu! Jsem dlouhodobě přesvědčená, že abychom zvládli zaplatit stárnutí společnosti a pomoc těm, kteří to potřebují, musíme umět dosáhnout na prostředky z evropských fondů. Zejména na výstavbu bytů a domovů pro seniory. Na to bychom se ve vládě měli v následujících měsících zvláště zaměřit,“ uvedla na sociálních sítích Maláčová.

„To ale neznamená spoléhat se JEN na evropské peníze. Kolegové z ANO obraceli oči v sloup, když jsem jim řekla, že resort práce a sociálních věcí potřebuje o 11 miliard korun víc, než kolik mu ministerstvo financí vyčlenilo v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jenže já je nechci proflámovat. Jen si namátkou vezměte, kolik stojí výstavba takových domovů pro seniory, a že jich u nás potřebujeme. Nehledě na to, že nemůžeme na sociální služby vyčlenit méně peněz, než jsme měli letos! Těch chybějících 11 miliard je otázka přežití,“ okomentovala ministryně rostoucí náklady svého resortu.

Došlo i na vleklou vládní a ústavní krizi ohledně neodvolání ministra Stańka, přesto, že podal demisi. „Zásadně NESOUHLASÍM ‼ s panem premiérem, že když se nepodaří věci posunout na jeho středeční schůzce s prezidentem, tak pokračování přijde až po prázdninách. Když jsem si jeho slova přečetla, málem mi spadly sluneční brýle z očí. Neumím si představit, že by premiér odjel na dovolenou uprostřed ústavní KRIZE. Vždyť jednoho ministra má už dva měsíce na odchodu, a ke jmenování nového se neschyluje. S takovou se panu premiérovi může stát, že až se vrátí z dovolené, zjistí, že je bez koaličního partnera. A nic mu už nepomůže, že budeme od ANO slýchat, jak je ČSSD🌹 pro vládu důležitá a jak je v ní úspěšná – jakkoli je to pravda,“ pohrozila na závěr politička ČSSD.