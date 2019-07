„Parchanti, kterým jde jen o moc.“ Šmarda tvrdě účtuje s ČSSD i ANO

Šmarda se netají tím, že byl zpočátku proti tomu, aby ČSSD šla do vlády s hnutím ANO. Podle něj v roce 2017 ČSSD zklamala řadu lidí, kromě voličů i své členy. Šmarda má za to, že odchod do opozice byl pro šancí, jak se strana, plná „rozporů a ideové zmatenosti“ mohla vzpamatovat a znovu získat sílu.

„Odchod do opozice jsem tak vnímal jako šanci vymanit se ze spárů nemoci mocných, jako šanci znovu získat programovou a ideovou převahu. V opozici by se nám nezbytné změny ve straně prosazovaly snáz. Programová diskuze by byla intenzivnější, nezatěžovaly by nás těžkosti spojené s vládnutím. Nemuseli bychom se zdržovat s parchanty, kterým jde jen o moc a ideje je pranic nezajímají,“ okomentoval Šmarda ostře vládní angažmá.

Ačkoliv může parchanty mínit i hnutí ANO, Šmarda míří především do vlastních řad. „Jsem přesvědčen, že tím co v nás zabilo schopnost regenerace, byla zpanštělost a závislost na moci. Čím dál častěji jsem měl svíravý pocit, že naši politici na všech úrovních ztrácejí schopnost reagovat na společenské změny. Jakoby viděli společnost jen z perspektivy úřadů, které jim byly svěřeny,“ napsal Šmarda. „Na rovinu – zblbi jsme s funkcí,“ dodal místopředseda ČSSD.

O hnutí ANO tvrdí, že je „silnějším, agresivnějším a ideově pružným až promiskuitním partnerem,“ které ČSSD „tvrdě porazilo“ a uštědřilo mu „velmi drsnou lekci“. Staněk přiznává, že ANO převzalo část programu ČSSD a zároveň stranu „vykoupalo v pár kauzách“.

Přesto má za to, že ANO nikdy nedokáže ČSSD nahradit, protože „oni nikdy nemohou stát na straně zaměstnanců proti velkým korporacím, na straně drobných živnostníků proti monopolům, na straně spotřebitelů proti výrobcům nekvalitního šuntu. Nemohou hájit malé proti velkým a slabé proti silným. To by šli proti bytostným zájmům svých šéfů,“ uvedl starosta Nového města na Moravě.

Premiéra Andreje Babiše osočuje, že „bude vždycky stát po boku pravice proti sociální demokracii a lidem v naší zemi“. Zároveň tvrdí, že pravice čeká, až šéfa ANO „dožene jeho minulost“ a že ČSSD už pak „bude mrtvá“, aby mohla bez odporu převzít vládu nad zemí a vrátit „se ke svým pravicovým experimentům“ zpět „před rok 2013“, varuje Šmarda.

Rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana neodvolat dosavadního ministra kultury Antonína Staňka a nejmenovat Šmardu vyvolalo vládní krizi. ČSSD hrozí, že pokud jí Zeman nevyhoví, odejde z vlády. Zeman slíbil, že k 31.7 odvolá Staňka, zda jmenuje Šmardu, ke kterému se dříve kriticky vyjadřoval, doposud neřekl.

Předseda Jan Hamáček na Šmardově nominaci trvá. V pondělí uvedl, že odmítá vést ministerstvo kultury, dokud se nenajde jiný kandidát. Takto postupoval minulý rok v případě ministerstva zahraničí, když prezident odmítal jmenovat jeho hlavou Miroslava Pocheho (ČSSD).