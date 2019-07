Babiš vyjádřil podporu kontroverznímu hnutí. A na sociálních sítích vypukla bouře

„Hned po ránu jsme se s @JuchelkaA potkali s @HnutiProzivotCR. Tahle neziskovka je dost akční, nemá ani korunu od státu ani od municipalit, má 15 000 podporovatelů, financuje se z darů a přišli s plánem, jak zvýšit porodnost. To samozřejmě vítám?“ napsal Babiš o svém setkání s Hnutím pro život, kterého se zúčastnil i křesťanský poslanec za hnutí ANO a bývalý moderátor hudebního pořadu Meduza, Aleš Juchelka.

Hnutí pro život vzniklo jako křesťanská konzervativní organizace požadující zákaz potratů. Zatímco ze své protipotratové politiky neustoupilo, zmírnilo svou náboženskou rétoriku a namísto toho se pokouší vystupovat jako spíše sekulární organizace podporující rodinnou politiku, např. kampaní za podporu třetího dítěte. Podle odpůrců je to však jen krytí pro tmářské omezování svobody žen.

Babišovi proto mnozí diskutující vyčetli, že pokouší s Hnutím pro život dát dohromady. „Opravdu nemáte lepšího poradce pro rodinou politiku než toto ve skutečnosti radikálně nábožensky motivované protipotratové hnutí spojené s mnoha kontroverzemi?“, otázal se jeden diskutující. „Hnutí, které chce zakázat potraty. Andreji, ty už vážně nevíš, kde ty body sbírat,“ dodal jiný.

Další diskutující poukázali na to, že do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní v svěřenském fondu, patří i zdravotnická skupina FutureLife, která je evropskou dvojkou v oblasti umělého oplodnění. Hnutí pro život je však proti reprodukčním klinikám.

„Hnutí pro život dlouhodobě poukazuje na nepřijatelný trend, který se stal již standardem, kdy páry, které nemohou otěhotnět, jsou místo léčení automaticky posílány do reprodukčních klinik, přestože umělé oplodnění je až na výjimky méně účinné, mnohonásobně dražší a představuje pro organismus ženy extrémní zátěž,“ napsalo Hnutí pro život.

Diskutujícím tento rozpor neunikl. „Čau lidi, ty děti, to je radost, co? Škoda, že jich nemáme víc. Naštěstí jsou tu možnosti dříve netušené, stačí zajít do jedné z mých reprodukčních klinik, které nevlastním, kde vám moji odborníci poradí, a snad to za sto tisíc korun půjde to určitě líp jak s těmi dálnicemi,“ vysmál se Babišovi jeden.

Další využili statusu ke kritice premiéra obecně. „Ještě porovnání: Tahle neziskovka @milionchvilek je dost akční, nemá ani korunu od státu ani od municipalit, má 428 000 podporovatelů, financuje se z darů a přišli s plánem, jak zlepšit tuto zemi. To samozřejmě vítám,“ porovnal jeden komentář Hnutí pro život s organizací Milion chvilek pro demokracii, která pořádá protibabišovské demonstrace.

Hnutí proti potratům představuje značnou politickou sílu v USA, která má i dopad na volby. Americký prezident Donald Trump a Republikánská strana obecně, jejichž volební základnu tvoří odpůrci potratů, mu proto vychází vstříc. USA např. dosáhly změny rezoluce OSN proti sexuálnímu násilí, odkud byla vypuštěna zmínka o poskytování „sexuální a reproduktivní zdravotní péče.“ Podle USA by se totiž mohlo jednat o skrytou podporu potratů.

V Česku potraty příliš velkým tématem nejsou. Podle průzkumu analytické společnosti Pew Research Center většina Čechů (84%) podporuje to, aby byly legální. ČR se tak liší od zbytku východoevropských států, kde občané se často vyjadřují pro to, aby byly zakázány (např. Polsko, Rusko, Ukrajina). V této otázce tak spíše patří do západní Evropy, kde je většina občanů včetně převážně katolických zemí Irsko, Itálie či Portugalsko proto, aby potraty byly legální.