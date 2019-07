Velká aliance proti ANO? Bývalý Babišův muž promluvil

Lídři některých opozičních politických stran stále častěji mluví o možné předvolební spolupráci subjektů pravého středu,, chtějí tak vytvořit protiváhu hnutí ANO. „Tato vyjádření vnímám pozitivně a s nadějí. Ostatně Hlas dal ještě před eurovolbami jasně najevo, že je připraven na jakákoliv smysluplná jednání,“ uvedl k této iniciativě někdejší europoslanec Pavel Telička, zakladatel hnutí Hlas.

Hlavním společným jmenovatelem těchto snah by však podle něj nemělo být jen poražení hnutí ANO ve volbách. „Základem musí být výrazná ideová a programová shoda. Cíl zajistit větší politickou a ekonomickou konkurenceschopnost země. Její modernizaci a s ní spojené konkrétní benefity pro naše občany. Alfou a omegou všeho musí být prozápadní ukotvení ČR i její proreformní směřování,“ uvedl Telička s tím, že hnutí Hlas podpoří jen takovou spolupráci, která bude výrazně proevropská.

Připomíná také, že Česko čeká za necelé tři roky předsednictví EU a společným cílem tak musí být nejen zajištění jeho hladkého průběhu, ale zároveň dosažení výrazného úspěchu, který posílí postavení Česka v mezinárodních vztazích.

„Českou politiku musíme opět kultivovat a vyhýbat se napadání a vulgaritám. Hnutí Hlas má o možné formě spolupráce jasnou představu a má zájem s ostatními stranami jednat. Otázkou je, zda jsou na to připraveny ostatní politické subjekty,“ uvádí Telička.

„Jedním z dalších cílů možné spolupráce by mělo být i vyházení kostlivců ze stranických skříní. Jen tak bude možné získat důvěru občanů a naplno čerpat výhod spolupráce většího počtu stran. Hnutí Hlas má jasnou představu o možné formě spolupráce. Je otázkou, jestli jsou na to ostatní politické subjekty připraveny. Z výše uvedeného totiž slevit nemůžeme, i kdyby to znamenalo, že bychom se na takové iniciativě nepodíleli,“ dodává Telička.