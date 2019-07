Nad Pospíšilem se stahují mračna? V TOP 09 se něco chystá

Současný předseda strany Jiří Pospíšil patří na jednu stranu k velmi oblíbeným politikům, ale preference strany pod jeho vedením klesají. Navíc je kritizován dvojicí zakladatelů strany Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem. Favoritem na předsednické křeslo je tak podle článku serveru Idnes.cz Tomáš Czernin.

„Vím, co ta práce obnáší, a jsem přesvědčen, že to nejde dělat s tolika aktivitami, které má pan předseda Pospíšil. My jsme letos velmi prosili Jiřího Pospíšila, aby nekandidoval do Bruselu,“ uvedl na Pospíšilovu adresu Kalousek.

Výrazná tvář strany a její zakladatel Miroslav kalousek se netají tím, koho v čele strany vidí. „Vítám kandidaturu Tomáše Czernina, aktivně ho podporuji a budu ho volit.“

Jiří Pospíšil však kritiku na svou adresu odmítá. „To je asi jediná kritika, kterou jsem na moji adresu z těch rozhovorů pana Czernina zaznamenal. A můžu říct, že je to klišé, které vytvořili mí odpůrci. Jsme proevropská strana. Proč bychom nemohli mít předsedu europoslance?“ hájí se Pospíšil.

„Mé volební výsledky mi dávají morální právo kandidovat do vedení TOP 09. Ale na jakou pozici, v jakém týmu a s jakým programem, to představím v druhé polovině srpna,“ řekl ke svým plánům europoslanec a dosavadní předseda TOP 09.

Sám Czernin má v politice velké ambice. „Tahle vláda zrušila všechny reformy, kupuje si hlasy voličů za peníze pro budoucí generace. My stagnujeme. Neinvestujeme do vědy a výzkumu,“ zkritizoval současnou vládní politiku poslanec za TOP 09.