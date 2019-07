Koalice antibabiš? Pirát Bartoš posílá pravici knížecí rady

„Prostor pro vznik “konzervativní koalice” zde rozhodně vidím, to jsem již psal. Co mě zaráží? Že se začaly používat argumenty propadlých hlasů a zvýhodňování velkých stran, přitom na naše návrhy k spravedlivějšímu volebnímu systému ostatní strany reagují, řekněme, dost neochotně,“ uvedl na sociálních sítích Bartoš.

Pirát vidí problém také v tom, že rozdělování mandátů neodpovídá poměrnému zisků hlasů, což vede k značnému nesouladu mezi odevzdanými hlasy a skutečně obdrženými mandáty.

Z tohoto důvodu vytvoření koalice navrhl nově ustanovený předseda STAN Vít Rakušan ihned po svém zvolení. Na což Bartoš vzápětí zareagoval a svůj článek, v němž vysvětluje důvody pirátů nevstupovat do jakékoliv předvolební koalice, opět připomenul.

V prvé řadě se v textu Bartoš vymezil vůči politice tradičních polistopadových stran. „Politika těchto stran v minulosti ale zavedla Česko do situace, kdy byl občanům a celé zemi omezen jejich potenciál rozvoje. V tom se historická politika těchto stran a současná politika ANO příliš neliší. Ačkoliv se ANO proti starým stranám vymezuje, dotáhlo metody předchozích vlád k dokonalosti (personální propojení, střet zájmů, obsazování rad bez ohledu na proporčnost). A Babiš se s politickými prominenty 90. let samozřejmě stýkal a velmi dobře znal,“ připomněl Bartoš, vůči jakému stylu politiky jsou piráti opozicí.

Stranám však také poslal doporučení, po jaké ose můžou podle jeho názoru utvářet volební koalice. „Jsme středová liberální strana, máme jasný program a pevný elektorát. Přesto vidíme možnost pro sloučení některých bloků stran a to zejména blok pravicově konzervativní, kde dominuje ODS s KDU-ČSL a pak středově konzervativní, kde by se ale z logiky věci role stran vyměnila. Vzhledem k úspěchům v regionech a zejména senátu by byla logické integrace projektu TOP 09 do celorepublikových STAN.“