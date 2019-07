V ČSSD odhalili zákulisí vládní krize: Okamura chce rozložit BIS i Ministerstvo vnitra

Na sociálních sítích uvedli, že ČSSD díky současnému vládnímu angažmá může realizovat nejlépe svůj levicový program. Následoval výčet záležitostí, který se jim podařilo prosadit. Patří mezi ně navyšování důchodů, minimální mzdy a platů ve veřejné sféře, také zrušení karenční doby nebo zvýšení rodičovského příspěvku.

„Většinu svého levicového programu prosazujeme, ale účast ve vládě má ještě hlubší smysl. Od rozdělané práce se neutíká. A ať je dohoda s ANO občas složitá, dodržují psanou koaliční smlouvu. Navíc, celá sociální demokracie má naložený pořádný kus odpovědnosti. Pokud bychom vládu opustili, co se stane?“ ptají se představitelé nejstarší parlamentní strany v Česku.

Odpověď spočívá ve snaze zabránit vstupu pochybných politických sil do vlády. „Extremistická SPD se už těší, až bude mluvit do obsazování postů v televizní radě, až si vydupou změny ve vedení tajných služeb nebo dokonce získají vliv na Ministerstvu vnitra, které je vede jako jedny z největších šiřitelů nenávisti a lží. Tohle opravdu nechceme! Je jednodušší se vypařit než schytat pár ran, ale tady jde o víc než jen o místo ve vládě. Nezapomínáme. SPD je strana, která inspirovala prvního českého teroristu - Jaromíra Baldu, který se pokusil vykolejit dva vlaky. Taková strana nesmí posílit svůj vliv na stát a jeho instituce! Zkrátka SPD budeme stát v cestě, co to jen půjde,“ upozorňuje na sociální sítích ČSSD.

Vládní angažmá je z tohoto důvodu pro sociální demokraty důležitější než volební preference. „Co jde z opozice dělat pro ochranu demokratických hodnot, až iniciativu definitivně převezmou komunisté a SPD? Skoro nic. Asi je to staromódní, ale v sociální demokracii ctíme povinnost bránit nástupu extrémních sil. To je důležitější než pár bodů v průzkumech veřejného mínění.“