„Neopruzuj,“ napsalo ANO studentovi. Došlo i na Hřiba

„Dobrý den. Mohu poprosit o objasnění vašeho hodnotového veletoče, kdy jste na jaře podpořili vyvěšení vlajky Tibetu na radnici, a dnes jste údajně podpořili cestu šumperské delegace do Číny, která soustavně porušuje práva Tibetu a ostatních menšin? To je vidina jejich investic tak vysoká a reálná? Z aktivit nejvyšších pater politiky víme, jak je to s čínskými investicemi v Česku,“ otázal se šumperského ANO Brož, který minulý rok do místního zastupitelstva kandidoval za uskupení Šumperáci.

Odpověď, které se mu dostalo, byla více než příkrá. „Rudánku, utři si pocintanou bradu od mlíka a běž opruzovat jinam,“ napsal jeden z členů hnutí. Brož agresivní reakci následně zveřejnil na sociálních sítích. „Rozhodl jsem se ji zveřejnit, aby bylo vidět, jak ANO reaguje na slušný dotaz občana,“ řekl student deníku Echo24.

Šumperská pobočka hnutí se následně za jejího člena omluvila. „Asi jste si všimli, že jeden z našich kolegů odpověděl v soukromé zprávě z této stránky tak trochu příkřeji a zapomněl se podepsat, takže to vypadalo jako názor celé naší organizace. Prostě, propadl chvilkové emoci. Pisatel tuto soukromou zprávu zveřejnil. Pokud se někdo cítí dotčený, tak se mu omlouváme,“ napsalo Šumperské ANO se na svém oficiálním facebookovém profilu.

Diskutující však takto formulovaná omluva příliš neuspokojila. „Trochu příkřeji...Můžete hodit nějaký příklad hodně příkré odpovědi?“ sarkasticky se dotazoval jeden komentář. „Trochu příkřeji? S takovýmhle eufemismem si snad děláte legraci, ne? Ta odpověď byla na úrovni nejvyššího hulvátství hodného do čtvrté cenové, ne jako komunikace koaliční strany s občany na svém oficiálním profilu,“ postěžoval si další.

„Když se považujete za čestné, schopné a odpovědné lidi, proč se nedokážete omluvit pisateli jinak, než touto automatickou omluvou, kterou obdrželo mnoho dalších lidí, a proč se pod to ten dotyčný, který propadl chvilkové emoci nedokáže jako odpověďný člověk, alespoň slušně podepsat?“ dožadoval se jeden diskutující. Nebyl jediný, kdo chtěl zjistit jméno dotyčné osoby.

Radní Martin Hoždora z šumperského ANO sdělil deníku Echo24, že jméno daného jedince nezveřejní z „důvody ochrany toho člověka (pisatele)“, protože hnutí hodí „velmi výhružné zprávy.“ Hoždor dále uvedl, že pisateli odpovědi pro Brože byl odebrána možnost se za hnutí na Facebooku vyjadřovat.

Brožovi se hnutí ANO osobně omluvilo. Ten následně vyzval diskutující, aby záležitost příliš neřešili. „Obdržel jsem osobní omluvu od stránky ANO, tohle je Šumperk. Předchozí výrok ovšem jen tak zapomenout nejde. I tak vás ale prosím, zdržte se nadále diskuse, týkající se onoho nešťastného výroku. Moc do toho zabředáváme místo konstruktivní diskuse,“ napsal Brož pod oficiální omluvu hnutí.

Cesta do Číny

Šumperské ANO se též vyjádřilo k tomu, proč podpořilo cestu vedení města do Číny. Uznává, že „Čína je kontroverzní země“, avšak s velkým ekonomickým potenciálem, kterého chtějí využít i šumperští podnikaté „Vzhledem k tomu, že v našem volebním programu máme podporu místních podnikatelů, nemohli jsme odmítnout žádost šumperských firem, které vedení města poprosily o pomoc,“ tvrdí hnutí.

Podle něj to v Číně „chodí tak, že pokud budoucí kontrakty nepodpoří vedení města, žádné nebudou. Je to jednoduchá rovnice - pokud město nepřijme pozvání, nic nebude. A upřímně řečeno, náš region není tak bohatý, aby si toto odmítnutí mohl dovolit.“ Hnutí varuje, že „dle vyjádření šumperských firem, jde o jednoduchá čísla, pokud vedení Šumperka nepřijme pozvání čínských partnerů, podniky budou muset propustit desítky pracovníků.“

Šumperské ANO podporu vyslání vedení města do Číny hájí též tím, že to městská rada odhlasovala nadpoloviční většinou. Pro cestu tak hlasovaly i další politické síly v šumperské radě, kterou spolu s ANO tvoří uskupení Šumperáci, Pro Šumperk – KDU-ČSL a NK a politička zvolenou na kandidátce ČSSD Irena Jonová. „Své partnery nepotápíme, proto nechceme zveřejňovat ty, kdo hlasovali stejně jako my,“ uvedlo hnutí ANO.

Ve svém příspěvku si šumperská pobočka hnutí ANO zároveň rýpla do pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který je znám svým rezervovaným vztahem k Číně. „Své ANO jsme dali rozvoji podnikání, nikoliv současným populistickým trendům, které bez souvislostí na vše ve spojení s Čínou říkají NE,“ napsalo hnutí.

Hřib je obviňován, že je jeho podpora Tchaj-wanu a Tibetu, za kterou si vysloužil silnou kritiku Číny, ohrožuje ekonomické vztahy mezi ČR a Čínou, jak má dokazovat zrušení koncertního turné Pražské filharmonie. Podle Hřiba to však dokazuje jen to, že Čína není spolehlivý obchodní partner. „Čína by se měla v česko-čínských vztazích více soustředit na dodržení předchozích slibů investic, které nebyly z jejich strany splněny,“ uvedl na svém twitterovém účtu.