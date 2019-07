Kubera udeřil: Zeman musí jmenovat do vlády i Ferdu Mravence, jinak...

V rozhovoru pro Radiožurnál předseda Senátu uvedl, že nesouhlasí s širším pojetím žaloby na prezidenta, kterou dlouhodobě připravuje senátor Václav Láska (Senátor 21) a která se bude dnes projednávat.

„Na stole jsou dvě žaloby: jedna širší, druhá je kauza Staněk, abych to řekl pochopitelně. Tam jsem připraven s takovou žalobou souhlasit,“ uvedl Kubera, že s žalobou ve věci odvolání ministra Staňka odkládanou Zemanem by měla přijít ústavní žaloba.

„Pokud jde o případ s ministrem kultury, tak mám naprosto jednoznačné stanovisko: kdyby mu (Zemanovi, pozn. red.) sociální demokracie navrhla Ferdu Mravence, tak ho má jmenovat. Říkám to s plnou vážností, protože to znám z koaličních vyjednávání za léta, kdy jsem v politice,“ porušení ústavních povinností je totiž podle Kubery v tomto případě zcela jednoznačné.

Podle Kubery totiž o ministrech rozhodují koaliční partneři nikoliv prezident, jelikož nenese za vládu odpovědnost. „Pořád se debatuje, komentátoři komentují, jak to je v Ústavě. Ale stačí se na to normálně podívat selským rozumem, protože z logiky věci vyplývá, že vládu vede premiér, ten má koaliční stranu. A koaliční strana, která se dohodne, že ministerstvo jí přísluší, tak má svaté právo na ministerstvo najmenovat, koho uzná za vhodného.“

Předseda Senátu se podle svých slov chtěl zasadit o zpřísnění žaloby. „Řekl jsem, že by měla být přitvrzena o to, že nestačí, že prezident odvolá pana ministra Staňka, ale že bude jmenovat kandidáta sociální demokracie, ať to bude pan Šmarda nebo kdokoli jiný.“