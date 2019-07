Když nebudu premiérem, čeká Česko ostuda, varuje Fiala z ODS

Spolupráce mezi pravicovými stranami je podle jeho názoru dlouhodobá. „My o úzkých formách spolupráce, ale spolupráce, to podtrhuji, mluvíme průběžně. Během posledních dnů se stalo to, že se nás na to začali ptát víc novináři. Je to teď nějaká mediální módní vlna. Já myslím, že to není nejaktuálnější téma těchto dní,“ uvedl Fiala pro Echo24.cz

Spekulace kolem budoucí volební koalice však nejsou podle slov předsedy ODS nejožehavějším problémem. „Mě mnohem víc trápí, co se děje kolem vlády a jejího předsedy a starám se, aby ČR neskončila s deficitem doma a s ostudou v zahraničí. Samozřejmě ale probíhá debata o spolupráci a o tom, co udělat, aby žádný hlas demokratické opozice v příštích volbách nepřišel na zmar.“

Cesta k porážce současného hegemona politických preferencí Andreje Babiše a hnutí ANO vede podle Fialy přes příslib změny. „Mohu ujistit, že Babiše neporazí žádná národní fronta ani antibabišovská koalice, Babiše porazí program změny a o to já se snažím. Že mám ambici, aby se situace změnila a aby tu byla jiná vláda, v jejímž čele bude ODS, je zjevné. K tomu budu hledat všechny možnosti, které k tomu povedou,“ uvedl Fiala.

Sám má nejvyšší politické cíle a směřuje k postu předsedy vlády. „Bylo by divné, kdybych je neměl. Samozřejmě takové ambice mám a myslím, že je to logické, ODS je hlavní politickou a programovou alternativou hnutí ANO,“ netajil své cíle předseda ODS.

„Zatím to vypadá, že Babiš se moci nevzdá, Zeman ho bude držet sice zkrátka, ale u moci, bude mít i podporu SPD a KSČM. To se do voleb pravděpodobně nezmění. Ale co se mění, a ukázaly to evropské volby, je síla opozice. Je jasné, že jsou tu tři silné strany, které budou důležité v příštích volbách, ANO, Piráti a ODS. Když se podíváme na výsledky z evropských voleb, ODS a Piráti měli víc, než mělo ANO, což tak v předcházejících parlamentních volbách nebylo,“ popsal situaci opoziční politik.