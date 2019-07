Politici na kulturu kašlou, Šmarda odhalil velké plány

„Stejně jako všichni si myslím, že už je to hodně nedůstojné. Problém, který by každý starosta menšího města nebo vesnice vyřešil za dva dny, se táhne už dva a půl měsíce. Ale třeba z toho tentokrát už něco bude,“ okomentoval na úvod facebookového příspěvku, co si myslí o aktuální ústavní krizi.

Šmarda také vysvětlil, že po celou dobu, co ho Zeman odmítá jmenovat ministrem kultury a způsobuje tím ústavní krizi, odpovídá na otázky ohledně přislíbeného ministerstva. „Teď dva a půl měsíce trávím volný čas tím, že se obhajuji, dávám rozhovory, nechám se zkoušet z detailů rozpočtu ministerstva, odpovídám na kvízové otázky o památkách, umělcích a institucích. Hraju v reality show podle scénáře, který páni politici píšou v běhu. Ale to nevadí, je to dobrá škola.“

Za tu dobu však politik zjistil nepříjemnou pravdu o situaci v kulturních institucích. „Kultura v naší zemi je opomíjená, podfinancovaná a zanedbaná. Lidé v regionech jsou špatně placení a nespravedlivě podceňovaní.Každý vidí pár slavných celebrit z červených koberců a pražských paláců. Nikdo nechce vidět, že sólista v Opavě nebo v Liberci si vydělá sotva dvacet tisíc. Každý řeší slavné pány ředitele a prominentní herce. Nikdo nechce slyšet, že uklizečka v muzeu má za stejnou práci mnohem nižší plat, než ta samá uklizečka na finančním úřadě,“ upozorňuje na sociálních sítích místopředseda ČSSD.

„Kdy naposledy premiér nebo ministři řešili místo syslů situaci v knihovnách? Kolik politiků vůbec ví, že si právě v těchto dnech připomínáme sto let od přijetí zákona o knihovnách? Chápou koaliční i opoziční politici vůbec jejich význam?“ položil Šmarda provokativní otázku a rýpl si do fotek se sysly ministra životního prostředí Richarda Brabce a Andreje Babiše (oba ANO)

„Politici na kulturu zkrátka kašlou. Podceňují význam kulturního dědictví a málo se starají o jeho uchovávání a rozvoj. A současně je u nás fakt velké množství skvělých umělců, literátů, muzikantů, knihovníků, restaurátorů, tisíce zaměstnanců v kultuře, kteří dělají svoji práci na nejvyšší úrovni a potřebovali by, aby začal fungovat i stát!“ upozorňuje sociální demokrat.

Zásadní problém vidí v podfinancování resortu a především v platech. „Část práce už v této oblasti byla odvedena. Ale dosud platí, že zaměstnanci v kultuře jsou hůře než zaměstnanci v ostatních oblastech. Stejně kvalifikovaný a důležitý člověk v kultuře dostává nižší plat, než na úřadech, ve školách a podobně. To je hnusná nespravedlnost, která musí skončit. (Pro zasvěcenější - chci okamžitě zrušit tabulku č.1),“ navrhuje Šmarda radikální řešení.

Inspirace k řešení by bylo možné hledat podle Šmardy u sousedů. „Podívejme se hned vedle do Polska – Poláci nenadávali na zlou EU a z evropských fondů v minulém operačním období načerpali miliardy, postavili několik špičkových koncertních sálů, prakticky každé větší město má nějakou skvělou galerii nebo muzeum. Poláci jsou hrdí na svou kulturu, na tu současnou i minulou, a tohle je úkolem ministra kultury – aby pro svůj rezort vybojoval potřebné peníze.“