Ovčáček chce být prezidentem? Zveřejnil provokativní fotku, lidé se mu vysmáli

„Oficiální portrét. Co myslíte, hodil by se do školních tříd,“ napsal Ovčáček nad svou fotkou, kterou zveřejnil na svém oficiálním facebookovém profilu. Pod ní se mu objevila řada výsměšných komentářů.

„Určitě. Osoba z portrétu by se do školních tříd hodila. Hlavně na přestávky, děti by měly aspoň možnost potrénovat šikanu,“ stojí v jednom. „Maximálně tak do třídy Biologie jako názorná ukázka pohlavního orgánu,“ nebral si servítky další.

„Jako učitel bych Vás po vzoru mého kolegy z Teplic vyhodil na kompost,“ napsal jeden diskutující. Odkazoval na případ ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana, který na Facebooku napsal, že nechal zahrabat obrazy prezidenta Zemana do kompostu. Bergman to odůvodnil Zemanovým používáním vulgarit.

Další diskutující si nad svou fotkou zavzpomínali na školní léta, kdy používali portrét prezidenta Gustava Husáka jako terč. „Určitě. Lepší terč na flusání plastelíny z verzatilek si neumím představit,“ napsal jeden.

Někteří mu vyjádřili i podporu. „Pokud budete kandidovat na prezidenta, máte můj hlas. Vaše vítězství ve volbách bude důkazem, že Češi nemají mít volební právo.“

Mnohé však nechalo jeho prohlášení chladným. Namísto toho pokračovaly v aktivním bojkotu jeho příspěvků na sociálních sítích, které spočívá v psaní s tématem nesouvisejících doporučení, např. v oblasti nákupů či vaření. Diskutující např. zveřejnili fotky jejich rohlíků či Znojemského koupaliště.

Ovčáček po červnové demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na Letné oznámil, že zvažuje aktivní vstup do politiky. „Jestli na podzim sáhnou k násilným protestům, provedu mocnou pomstu. Oznámím vstup do aktivní politiky po ukončení mandátu pana prezidenta v roce 2023. A možná i dříve,“ napsal Ovčáček. Odkazoval na plánovanou listopadovou demonstraci, která by se měla uskutečnit den přes státním svátkem 17. listopadu.

Prezidentův mluvčí tento svůj plán opětovně zopakoval v nedávném rozhovoru pro server Drbna.cz. Uvedl, že by byl ochoten kandidovat prezidenta, pokud by aktivita Milionu chvilek přetavila v nějaké násilnější činy. „Déle by se také musela prohlubovat cenzurní opatření a předsudečná nenávist v politickém boji. Pak by přišel čas, kdy bych do té politiky také šel. Upřímně řečeno mě ale politika úplně neláká, není to příjemné prostředí. Na druhou stranu, jsem bojovník, takže bych do toho šel,“ řekl Ovčáček.

Hnutí Milion chvilek pro demokracii, které pořádá demonstrace proti Andreji Babišovi, na kterých zaznívá i kritika proti současnému prezidentovi, Ovčáček často ostře kritizuje. Překřtil jej též na Milion chvilek nenávisti. Tvrdí, že jako komunisté v roce 1948 chce zvrátit výsledek svobodných voleb a uchvátit moc.

Za toto srovnání si Ovčáček vysloužil na sociálních sítích značný výsměch. Kritici upozornili, že Ovčáček, než se stal mluvčím prezidenta, pracoval jako redaktor v komunistických Haló novinách.