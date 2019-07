Žaloba na Zemana? Drahoš se zaradoval, jenže pak se ozval Soukup a spustil...

Pro návrh žaloby hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů, potřeba bylo nejméně 45 hlasů. Proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo. K Ústavnímu soudu se ovšem návrh dostane jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců – což není vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně v tuto chvíli pravděpodobné.

I přesto se senátor Drahoš na sociálních sítích radoval, že návrh horní komorou prošel. „Schváleno! V Senátu jsme vyslali jasný signál, že Miloš Zeman má nést zodpovědnost za svůj nepřijatelný výklad ústavy. Považuji to sice za krajní řešení, ale Ústavním soudu by měla být dána možnost se k chování hlavy státu vyjádřit,“ napsal na twitteru někdejší prezidentský kandidát, který se se Zemanem utkal u druhém kole přímé volby hlavy státu.

Jeho slovům se ovšem drsně vysmál Soukup, který patří k Zemanovým podporovatelům. „Koukám, že se pan profesor Jiří Drahoš z toho, jak s ním Miloš Zeman v prezidentských volbách vytřel podlahu, dodnes nevzpamatoval. Když není hlavou státu on, tak bude alespoň okopávat kotníky,“ pustil se do senátora Soukup.

Tím ale svou kritiku na účet někdejšího šéfa Akademie věd ČR nekončí. „A co je na tom úsměvné? Že jinak jsme o nějakém Drahošovi od jeho zvolení do Senátu neslyšeli… Ale vlastně ano, slyšeli. Už jste, pane profesore, podal to majetkové přiznání, jak vám ukládá zákon? Ano, tato povinnost se vztahuje i na situace, kdy je senátorem fíkus,“ vysmál se Drahošovi moderátor.