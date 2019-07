Petříček udeřil na Babiše a Zemana: Už se tak dlouho táhne, že to všechny unavuje

„Předpokládám, že premiér odjel z Lán proto, aby v první řadě informoval předsedu ČSSD Jana Hamáčka. Můžeme reagovat až poté, co budeme znát závěry schůzky. ČSSD nemá jak přispět k řešení, postupovali jsme podle koaliční smlouvy, očekávali jsme, že se bude postupovat podle ústavních pravidel a pouze jsme potvrdili, že našim nominantem je Michal Šmarda,“ uvedl základní informace o situaci Petříček v Interview ČT.

Celá věc se podle ministra měla vyřešit už dávno. „Tento příběh už se tak dlouho táhne, že to všechny unavuje. Lidé čekají, že vláda bude řešit problémy lidí, a ne několik měsíců změnu na pozici ministra kultury,“ okomentoval Petříček táhlý průběh jednání.

„Mohu rozumět, že má prezident výhrady, ale ústava hovoří jasně. Ministry nevybírá prezident, ale koaliční partneři a premiér. Je na něm, aby situaci vyřešil. Koaliční soužití není jednoduché, ale jsme schopni dojít ke kompromisu,“ popisuje politik ČSSD jako velmi nestandardní.

Základem řešení by podle Petříčka mělo být dodržování ústavních pravidel. „Ústava by měla být naplňována, jelikož pravidla jsou pro všechny, zejména ústavní.“

Podle sociální demokrata má situace jen jeden přijatelný výsledek. „Já si nedovedu představit situaci, že by byl Staněk odvolán a nebyl jmenován jeho nástupce. Pořád platí, že pokud se situace nevyřeší tak, jak my si přejeme, tak jsme ochotní z vlády odejít, Program můžeme plnit i v opozici a můj názor je takový, že by jsme se toho neměli bát,“ řekl Petříček.

„Sociální demokracie se chová zodpovědně, vstoupila do vlády s vědomím všech problémů pana premiéra, důležité jsou ale naše úspěchy v podobě plnění programu. Máme jasné úspěchy.

My jsme strana, která chce garantovat základní principy právního státu a nezávislosti justice. Jsme demokratická strana, která chce zajistit směřování, které se ustálilo za posledních 30 let. Máme i program, který se snáze plní ve vládě. Pokud to nepůjde, není důvod pokračovat.,“ dodal k okolnostem, za jakých jsou sociální demokraté ochotni zůstat ve vládě.

„Dá se říct, že jsme v situaci, kdy se interpretuje ústava nevhodným způsobem. Vyzvali jsme premiéra, aby využil všech prostředků k odblokování situace. Neznám detailně návrh senátní žaloby a ústavní žaloba je legitimní nástroj v demokratickém zřízení. Volná interpretace Ústavy dává důvod uvažovat o ústavní žalobě uvažovat. Domnívám si, že premiér by měl být schopen prosadit jméno do vlády, které požaduje,“ uvedl na závěr k celému problému vládní a ústavní krize.