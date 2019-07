Babišova neschopnost? Politici vzpomínají v komentářích pro EZ na Sobotku

Odvolání ministra Staňka je nejdelším v novodobé historii. Na dlouhou dobu od vyřešení situace upozorňuje i poslanec Petr Gazdík (STAN). „Závěrem včerejší schůzky je jen a pouze to, že prezident rozhodne do půlky srpna. Čili žádný závěr, na to, jak se pan premiér kasal, že to tentokrát už vyřeší. Neumím odpovědět, zda se dočkáme nového ministra v průběhu srpna. Dle mého by teď premiér měl hájit své ústavní kompetence jako šéfa vlády. A jen připomínám, že Sobotkovi stačilo na odvolání Babiše 19 dní. Premiéru Babišovi nestačí na výměnu ministra kultury ani 2 a půl měsíce. Sobotkovi stačilo pohrozit kompetenční žalobou. Měl odvahu,“ připomněl ex-premiéra z ČSSD, který se Zemanovým odmítáním Babišovy demise (tehdy ministr financí), neměl obdobný problém.

Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury @StanekAntonin a o nominaci @CSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 24, 2019

S podobným srovnáním přišel i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), podle něhož se situace v létě rovněž nevyřeší. „Bohužel se ukazuje, že Andrej Babiš je jeden z nejslabších premiérů. Začínám vzpomínat na Bohuslava Sobotku, který dokázal vyjednat odvolání problematického ministra financí velmi rychle,“ sdělil Zdechovský pro EuroZprávy.cz.

Podle komunistického poslance Jiřího Dolejše začíná situace veřejnost obtěžovat a pokud se brzy nevyřeší, doplatí na to i sám Zeman. „Pohybujeme se již v řádu měsíců, v podstatě šlo o banalitu a veřejnost nechápe, proč se politici na ni neumí dohodnout. Další odklady by tedy byly krajně nežádoucí a šly by k tíži hlavy státu,“ napsal v sms zprávě Dolejš.