Nejsme hračka inženýra Zemana, ztěžuje si soc. demokrat Dolinek, Kalousek si však nebral servítky

"Není divu, že by prezident ve své snaze posílit svou pozici nejraději sestavil vlastní vládu. My navrhli schopného manažera Michala Šmardu a stojíme za ním. Hrad by si spíše přál Jana Birke či jiné kádry podle své libovůle. Ale prezident má smůlu. Nejsme hračka inženýra Zemana," napsal na Twitteru poslanec Petr Dolínek (ČSSD).

Není divu, že sociálním demokratům dochází trpělivost. V novodobé historii ještě nikdy neuběhlo tolik času od podání demise k odvolání ministra.

Jenže na sociálních sítích už situace vyvolává takřka jen tragikomické reakce.

"A ví o tom inženýr Zeman?" Napsal v reakci na komentář poslance Petra Dolinka komentátor Petr Honzejk. "Záleží na tom, v jaké kondici je pan Ovčáček..." pokračoval s nadhledem i sám Dolinek.

Ještě ostřejší byla reakce poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska, který dění na sociálních sítích také velmi rád komentuje.

V tom, že nejsou Zemanovy hračky s Dolínkem souhlasil i Kalousek. "To nejste. Miloš Zeman s Vámi zachází jako s toaletním papírem a ten není na hraní," uvedl bývalý ministr financí.

Jak celá ústavní krize dopadne je nejasné, nicméně podle současných vyjádření se kličkování politikům ČSSD přestává líbit.