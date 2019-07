Topolánek udeřil na Babiše se Zemanem: Ponižující? Syslobaron musí s hradním pánem hrát hru

Expremiér Topolánek sleduje dění kolem Andreje Babiše, Miloše Zemana, Jana Hamáčka a rezortu kultury. Na twitteru se naváží do premiéra i prezidenta za jejích zatím poslední setkání v Lánech, po kterém se situace vůbec nijak nezměnila.

„Já rozumím, že syslobaron musí s hradním pánem tuhle hru odehrát, a že mu to asi zas tak ponižující nepřipadá. Lidskou důstojnost nemá, ale pro diváka už je to ad nauseam,“ pustil se do Babiše se Zemanem Topolánek.

Premiér ze zmíněného setkání odjel tak, aby se vyhnul novinářům. Ani to se Topolánkovi příliš nelíbí. „Tím megavedrem se dá omluvit leccos, ale megalomanovi trochu ujíždějí nervy. To znám. Složil jsem po Paroubkově podrazu mandát... Pak už je jen sešup dolů. Jeho na té skluzavce nebudou postrkovat spolustraníci (neexistují), tak to bude trochu pomalejší,“ předvídá Babišův konec někdejší premiér za ODS.

Kritický je také vůči šéfovi ČSSD, který se svou stranou navzdory problémům kolem ministerstva kultury zůstává ve vládě. „Jediná věta, kterou bych chtěl od Jana Hamáčka slyšet, jako už poslední možný důvod pro setrvání v této vládě a strpění dalšího ponížení, by byla: " Za této situace nedám vnitro Zemanovi, Babišovi a Okamurovi". Uslyším?“ zajímá ho.

Na jeho slova zareagovali i další politici. „Kdyby ČSSD vyklidila pole, třeba právě tím by udělala Zemanovi radost,“ napsal pod Topolánkův příspěvek poslanec KSČM Jiří Dolejš.

„Okamura vezme nakonec zavděk školstvím. Ono by si ale také mohl Vojta Filip říct o Ministerstvo zahraničí. Až to @jhamacek foldne, může začít velká diskotéka. Já si to tuhle představoval po jointu a viděl jsem strašné scénáře. Co když SPD nakonec vezme zavděk právě @MinKultury?“ zajímá starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS).