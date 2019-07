Proč Babiš utekl před novináři? Premiér promuvil

Poslední schůzka mezi ústavními představili neposkytla příliš nového světla na problém nejmenování nového ministra kultury. Předseda vlády se dokonce vyhnul dalším vyjádřením pro média, za což se následně omluvil.

"Samozřejmě, se omlouvám za včerejšek, ale určitě pochopíte, že já se vám nesnažím vyhýbat, ale pokud vidím na bráně s megafonem toho megapodvodníka, lháře, který okradl moji bývalou firmu o stovky milionů, a stojí tam s megafonem, ten, který byl hlavní postavou toho psychopatického režiséra, který natočil o mně film, tak určitě pochopíte, že na takovou tiskovou konferenci, aby někdo tam na mě řval s megafonem, nepůjdu,“ vysvětlil premiér pro ČT, proč se od Zemana ubíral zadním vchodem.

Narážel ve svém prohlšení pravděpodobně na film Víta Klusáka Matrix AB v němž vystupovali Babišovi konkurenční podnikatelé, s nimiž měl spory.

Následně premiér zopakoval známé informace ohledně odchodu ministra Staňka z vlády koncem července. O novém nástupci by se pak, podle jeho vyjádření, mělo rozhodnout do konce srpna. Do té doby by mohla vést resort náměstkyně Kateřina Kalistová. "Myslím si, že to nebude problém, paní Kalistová chodí na vládu. Další vláda je teď 26. 8.,“ uvedl Babiš.

ČSSD však i nadalé trvá na nominaci svého místopředsedy Michala Šmardy.