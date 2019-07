Hašek na Hrad? Hokejová legenda prozradila detaily o kandidatuře na prezidenta

Hašek ve své řeči před demonstranty kritizoval údajnou Babišovu spolupráci se Státní bezpečnosti (StB). „V čele vlády stojí nejen trestně stíhaný člověk, ale především bývalý agent StB. Člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblu, aby z toho měl osobní prospěch,“ varoval někdejší brankář české reprezentace.

Později v rozhovorech pro média naznačil, že by se mohl do politiky více zapojit. Kandidaturu do parlamentu sice odmítl,.naznačil ale, že by se mohl ucházet o post hlavy státu. A této myšlenky se drží i teď.

„Proč ne? Nějak si to představit i dokážu," řekl v rozhovoru pro Impuls s tím, že o kandidatuře na prezidenta se plánuje rozhodnout až v příštích dvou letech. „Teď mám svoji práci, kterou mám hrozně rád a chci ji dělat naplno,“ vysvětloval pro Impuls s tím, že možné je opravdu všechno.

Uznává sice, že s politikou nemá příliš velké zkušenosti, každý den ji ale asi tři hodiny studuje. Zároveň se prý chová zodpovědně. „Nepochybuji o tom, že funkce prezidenta je velmi zodpovědná, takže pokud bych to měl brát z této strany, tak bych byl výborný," říká o sobě hokejová legenda.

Sám si ale uvědomuje, že to není vše, co by k výkonu takové funkce potřeboval. „Prezident ale musí mít i celou řadu dalších kvalit, tak uvidíme," dodal Dominik Hašek.