Babiš by si měl zamést před vlastním prahem, poslanec za ČSSD Dolínek se pustil do premiéra

Ani poslední jednání mezi předsedou vlády a prezidntem nepřineslo výsledek, jaký ČSSD jakožto vládní strana požaduje. Místo jejich kandidáta na ministra kultury Michala Šmardy nyní Andrej Babiš doporučil dočasné vedení resortu náměstkyní Kateřinou Klasnovou (ČSSD).

Poslanec za sociální demokraty Petr Dolínek považuje takovéto knížecí rady za nevhodné, jelikož ignorují požadavky strany, které vycházejí z koaliční smlouvy.

"Je pěkné, že nám pan Andrej Babiš říká, co máme dělat. Ale já si myslím, že by měl především začít komunikovat s novou šéfkou @EU_Commission

a odpoutat se od #V4. A taky by měl konečně dokázat vystřídat ministra ve své vládě," napsal kriticky poslanec Dolinek.

Naznačil, že by Babiš měl být aktivnější nejen v domácí politice, ale především v té zahraniční ve vztahu k Evropské unii.

Česko totiž stále nemá jasno v kandidatuře na post evropského komisaře. Dolínek také narážel na špatné vyjednávací možnosti vlád zemí V4, které nedokázaly prosadit žádného svého zástupce do nejvyšších pozic EU. Nicméně předseda vlády se chystá na dovolenou, tudíž volání poslance po aktivnější politice zůstane pravděpodobně nevyslyšeno.