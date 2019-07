ANO většinou volí lidé nad 44 let, u mladých vedou Piráti. Potíže má SPD, odhalila analýza

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hnutí ANO má nejsilnější podporu u voličů ve věku nad 44 let, u mladších dominují Piráti. Vyplývá to z analýzy volebních modelů agentury Median za první pololetí letošního roku při hypotetických volbách do Sněmovny. ANO podle analýzy také postupně přebírá voliče hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), zatímco k ODS přecházejí zase voliči TOP 09. Celkově má největší podporu - přes 30 procent - ANO. Na druhém a třetím místě jsou ODS s 13,8 procenta a Piráti s 13,3 procenta.