Islám a jaderné zbraně? Politik SPD překvapil

Za zásadní příspěvek ke zvoleni Ursuly von der Leyenové považuje její podporu českých europoslanců. Hlasovalo pro ni jedenáct Čechů – ANO, KDU-ČSL a koalice STAN a TOP 09. „Předsedkyni zvolili čeští europoslanci, od kterých dostala jedenáct hlasů – z devíti, o které zvítězila,“ upozornil Kobza, že české hlasy měly zásadní vliv.

Von der Leyenová hovořila během svého projevu o vizi bezemisní Evropy, která by se líbila i Kobzovi nicméně bude jen obtížně realizovatelná.

„Nejsem si vědom, jak by to bylo možné technicky zvládnout. Můžeme vystřídat naftové motory například motory na vodík, které nemají žádné emise. Ale vodík stejně musíte nějak vyrobit, musíte na to mít energii, musíte na to mít elektřinu. Všechno se to z obnovitelných zdrojů udělat nedá. Takže je otázka, kde na to chce vzít energii a jak to chce provést,“ uvedl místopředseda sněmovního zahraničního výboru.

Za důležité téma považuje přístup EU k malým a středním podnikům, nicméně je podle poslance nutné myslet na národní specifika. „Německá kategorie je, že malý podnik je do obratu 580 tisíc eur a střední do obratu milion eur. U nás je drobný podnik, který má obrat 300 až 500 tisíc za rok.“

Podle Kobzy se Italové nesnaží prosadit uprchlické kvóty, i když země o přerozdělování migrace dlouhodobě usiluje. „Zástupce Ligy pan Borchia nás ubezpečil, že je to out of the question – je to záležitost dobrovolná,“ uvedl k problému.

Okomentoval také problémy ohledně jaderných zbraní v Íránu. „Írán tlačí, protože se cítí ohrožen, protože jsou na něj uvaleny sankce, které považuje za nespravedlivé, a dopadají hlavně na obyčejné lidi. A ví, že pokud bude couvat, tak si nepolepší, protože ví, jak dopadly státy okolo, které couvaly,“ představil svůj pohled Jiří Kobza, jak situaci v islámské republiky.

„Irán je jediný, který přistoupil v plném rozsahu k Agentuře pro atomovou energii ve Vídni, povolil inspekce a cítí se ukřivděn, že se po něm všichni vozí, když ostatní nejsou vstřícní,“ uvedl bývalý diplomat v Íránu, že stát je otevřen dodržování dohod.

„Prezident (Donald Trump) potřeboval silné téma, kde ukáže svaly, ukáže ramena, a současně se dostává EU do rozdvojeného postoje ohledně smlouvy o atomovém průmyslu. Argument o tom, že se musí zabránit Íránu ve vývoji jaderné zbraně, chápu. Ale je tady ještě jedna věc ve hře – to je fatva o tom, že atomové zbraně nejsou podle islámu přípustné, kterou vydal Chameneí,“ řekl na závěr Kobza.