Česko chce dočasně obnovit ambasádu v Kongu, má to zabránit vyrabování majetku

Česká diplomacie uzavřela zastupitelský úřad v Kinshase v roce 2011 a podle ministerstva zahraničí rozhodnutí zůstává platné. V materiálu pro jednání vlády upozorňuje, že Česko nemá v Kongu žádné specifické zájmy, v zemi žije jen několik českých občanů a obchodní výměna je zanedbatelná.

Česko i po uzavření zastupitelského úřadu zůstává vlastníkem budov na třech pozemcích v Kinshase, které sloužily diplomatickým účelům. Od roku 2016 se ale různé konžské skupiny snaží české vlastnictví budov zpochybnit, ze strany místní vlády byl i pokus o zestátnění. Diplomacie proto musí platit místní právníky, kteří těmto pokusům brání, kromě toho musí Česko posílat do Konga diplomaty, aby věc řešili. Náklady s tím spojené diplomacie odhaduje na jeden až dva miliony korun ročně.

"Vzhledem k chaotickým právním poměrům, které panují v Kongu, nelze zajistit ochranu vlastnických práv ČR bez toho, aby byl na místě přítomen český diplomat," uvádí ministerstvo v materiálu pro jednání vlády. Český diplomat by měl zajistit nemovitosti a prodat majetek, jehož celkovou hodnotu ministerstvo odhaduje na sedm až osm milionů dolarů (160 až 183 milionů korun).

Ministerstvo by chtělo do Konga vyslat diplomata na pozici chargé d'affaires, který by se zabýval zejména prodejem českého majetku a konzulární ochranou českých občanů. Ostatní diplomatické činnosti pro Kongo by stejně jako nyní vykonávalo české velvyslanectví v Nigérii.

Podle předpokladu ministerstva zahraničí by měl český diplomat v Kinshase působit od října. Celkové náklady na diplomatickou misi, která má trvat nanejvýš rok a půl, by měly dosáhnout 12,5 milionu korun. Ministerstvo zahraničí hodlá tyto náklady pokrýt z vlastních zdrojů, nebude kvůli tomu žádat o zvýšení rozpočtu.