Těhotenství jako propustka z vězení? Kontroverzní zákon se zřejmě měnit nebude

Skupina poslanců STAN, Pirátů, SPD, ČSSD, KSČM a TOP 09 chce novelou trestního řádu uzákonit, aby soud mohl každý konkrétní případ těhotné ženy či matky dítěte mladšího jednoho roku posoudit stejně jako u těžce nemocných vězňů. Soud by mohl rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu. Mohl by vzít v potaz například to, zda by pobyt vězeňkyně na svobodě nebyl pro společnost nebezpečný a zda by nepokračovala v trestné činnosti.

Novela podle ministerstva spravedlnosti neřeší situaci dětí, které se narodí matkám, jimž nebude výkon trestu přerušen. V takových případech z návrhu nevyplývá, jakým způsobem by bylo o takové děti postaráno. Novela by zřejmě zvýšila náklady Vězeňské služby, neboť by bylo třeba zajistit těhotným ženám a čerstvě narozeným dětem veškerou potřebnou péči, dodalo ministerstvo.

"V konkrétní podobě je návrh nové úpravy příliš zjednodušující, nedomyšlený a nedopracovaný," konstatoval Nejvyšší soud. Podle něj by například nemělo být ponecháno na rozhodnutí ředitele věznice, zda matce novorozeného dítěte povolí, aby měla dítě u sebe během výkonu trestu odnětí svobody.

Novelu poslanci připravili v souvislosti s případem ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. Trest bude mít žena přerušený patrně do září příštího roku, tedy do jednoho roku věku dítěte.

V zákoně by podle návrhu zůstalo ustanovení, že soud přerušení výkonu trestu zruší, pokud existuje obava, že odsouzená nebo odsouzený uprchne, nebo pokud přerušení trestu zneužívá. Ustanovení se vztahuje na vězněné těhotné ženy nebo matky s dětmi do jednoho roku i na dočasně propuštěné těžce nemocné vězně.